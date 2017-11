Guardado no descarta Europa... ni cambiar el estilo fuera de casa

José Andrés Guardado Hernández (28/09/1986) es una de las voces autorizadas del vestuario del Betis, pese a haberse unido a la disciplina verdiblanca este mismo verano. El mexicano ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla, donde ha dejado dos titulares interesantes: a día de hoy, en el club heliopolitano no tienen por qué descartar los puestos europeos ni tampoco cambiar el estilo, por el uno con el que el equipo no esté tan expuesto, fuera de casa.

El centrocampista, que ha asegurado que prefiere jugar como interior a hacerlo como pivote, trata de dar ejemplo a los más jóvenes: "Intento asumirlo con naturalidad. En tu carrera pasas por momentos distintos y en éste trato de aportar mi experiencia. Lo más fácil es contagiar a los jóvenes con el ejemplo, con tu trabajo. Si ellos tienen algunos hábitos y ven que cómo otro jugador, que ha conseguido cosas en su carrera, se dedica al trabajo, tratan de imitarlo".

¿Temor a hablar de Europa? Guardado dice que no. "Lo mejor es no descartar nada. Lo primero es apostar por nuestro y, a partir de ahí, como dice Simeone, ir partido a partido. Si vamos así y al final de temporada temporada tenemos opciones, lo intentaremos", explicó el ex del PSV, quien aboga por tocar cosas fuera de casa, donde el Betis no está consiguiendo tan buenos resultados. "Hay que saber jugar también los partidos en los que somos visitantes. Hay que ser más inteligentes, pues cambian los escenarios, las motivaciones de los rivales... Quizás debamos saber jugar los momentos y, por qué no, si es necesario, replegarnos y cerrarle más espacios a los rivales", apuntó.

Guardado dice que está plenamente adaptado a la ciudad ("¡A quién no le gusta Sevilla! Enamora"), que la comida mexicana no la cambiar por ninguna ("Necesito el picante") y que, "nada más llegar", ya le hablaron "del derbi".

"Hasta que lo vives, no te das cuenta de la magnitud que tiene y la pasión que le pone. Será muy importante para poder conseguir los objetivos", dijo finalmente sobre la afición del Betis.