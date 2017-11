Los tres retos del Betis de Setién ante el Getafe

La derrota ante el Espanyol fue un frenazo en seco a la buena marcha del Betis, pero no empaña el buen comienzo que están teniendo los discípulos de Quique Setién en esta 17/18.

Así, el técnico cántabro está en disposición de igualar dos registros que le permitirían firmar uno de los mejores arranques de temporada del Betis hasta la jornada 11.

Una victoria sobre el Getafe permitiría a los verdiblancos alcanzar las 19 unidades tras esas once jornadas, algo que sólo ha conseguido tres veces a lo largo de su historia y que suponen el récord absoluto de puntos a estas alturas del campeonato. Inalcanzables son los 19 puntos que logró en la lejanísima 34/35 en la que el Betis consiguió su único título de Liga firmando nueve victorias, un empate y una derrota en esas once primeras jornadas cuando aún las victorias se premiaban con 2 puntos. Ya con ligas de tres puntos por triunfo, sólo en dos ocasiones precedentes llegó a las 19 unidades en once jornadas: fue en la 96/97, con Serra en el banquillo, y en la 12/13, con Pepe Mel.

Además, una victoria sobre el Getafe permitiría alcanzar las seis victorias tras once partidos, algo que sólo ha logrado en las mencionadas 34/35 y (9) en la 12/13 (6).

El Villamarín, un fortín

El Betis ha convertido su estadio en un fortín en el que sólo el Valencia ha ganado esta temporada. Ganando al Getafe, los verdiblancos firmarían su mejor arranque en casa del sigulo, pues desde la 99/00 (cinco victorias y un empate) no se ha visto un Betis tan potente en su estadio en el inicio de LaLiga. Sólo en cinco temporadas precedentes (34/35, 58/59, 63/64, 81/82 y 99/00) los verdiblancos lograron cinco o más victorias en sus primeros siete partidos en casa en Primera.