El Betis espía a Gonzalo Bettini

Con la llegada de Serra Ferrer, el Heliópolis han creado una base para el Betis del futuro. Un Betis que, en principio, ya no vivirá de revoluciones en lo mercados de fichajes, sino de poco más que retoques. Seguramente, una de las primeras cosas que se toquen sean los laterales, donde existe una diferencia notoria de nivel entre los titulares (Barragán y Durmisi) y los menos habituales (Rafa Navarro y Tosca, cuya posición natura es la de central).

En este sentido, desde Argentina se coloca a un futbolista en la agenda verdiblanca. Se trata de Gonzalo Bettini (25), carrilero diestro que juega actualmente en Banfield. Según la prensa local, ojeadores del Betis estuvieron el pasado sábado 28 viendo en directo el Banfild-Colón para seguir 'in situ' las evoluciones de Bettini, cuyo contra expira en junio de 2018 y que, por tanto, podría llegar a bajo precio en enero o libre ya en verano.

El jugador, que no tiene pasaporte comunitario, ha sido preguntado por el posible interés del Betis, el cual dijo no conocer: "No lo sabía, pero sólo trato de darle lo mejor a Banfield".

En la derecha, Barragán está siendo titularísimo y apenas rota, mientras que Rafa Navarro sólo ha disputado 155 minutos, 30 de ellos en LaLiga.