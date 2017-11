Setién defiende a Nahuel: "Está con nosotros porque yo he querido que esté"

Quique Setién, técnico del Betis, ha defendido públicamente hoy en rueda de prensa el rendimiento de Nahuel Leiva, un jugador criticado por gran parte de la afición verdiblanca. "Cuando yo llegué aquí me encontré unos futbolistas, inicié un proceso de conocimiento con ellos, trato de ser justos con ellos y pedirles lo que me pueden dar. No me hago ilusiones porque yo los voy conociendo y sé en qué se pueden equivocar, me pasa con todos, Nahuel incluido. Me encuentro con esta plantilla y me pagan por sacar el máximo rendimiento a todos. Mientras esos jugadores se comporten como deben hacerlo, yo daré siempre la cara por ellos", ha advertido Setién, que continuó con su exposición.

"Nahuel es un chaval de 20 años, desde que llegué no ha habido un solo día en el que le haya tenido que decir que se esfuerce más. No hay un jugador que trabaje más que él, es tremendamente receptivo, claro que me gustaría que diera más, como con todos, pero quizás le estamos pidiendo cosas que no puede dar. La frustración puede ser terrible, es un chaval trabajador, honrado, muy buen compañero, todos le aprecian... Yo le voy a defender a muerte, porque se lo merece, puede que haya cometido errores, pero es un chaval que quiere mejorar y crecer. Se equivoca como todos, mientras esté con nosotros, no le podemos pedir más porque lo da todo", ha asegurado el técnico cántabro.

Por ello, Setién ha pedido a la afición que reflexione sobre esta cuestión: "Respeto la opinión de todos, cada uno opina sobre quién debo poner, yo no quiero cambiar la opinión de nadie, pero hay que pensar en esto. Le pediría a la afición que tuviera una reflexión sobre esto, porque cada vez que sale al campo lo hace en un estado de tensión enorme, un chaval que no pone una mala cara, que es ejemplar, que falle un pase o le roben un balón... Si eso les pasa a todos, yo lo dejo ahí y que cada uno actúe como crea que debe hacerlo. Nahuel está con nosotros porque yo he querido que esté. Mientras Nahuel esté con nosotros lo voy a defender a muerte porque se lo merece".

El técnico verdiblanco también ha hablado sobre otras cuestiones:

La enfermería: "Feddal no acaba de encontrarse mejor con su problema, él quería porque además estaba convocado por su selección a la que quería llegar, pero no vamos a arriesgar. En el caso de Joel, que sufrió un esguince, estará también dos o tres semanas sin poder competir, quizás un poco menos, pero a ver cómo evoluciona. Durmisi va mejor pero tampoco está todavía, no ha entrenado con el grupo aunque está haciendo trabajos serios. Hay otros con molestias, pero que no le impedirán competir".

Boudebouz: "Lleva un proceso más largo de lo que esperábamos, tampoco me creo una grandes expectativas con alguien que lleva cuatro meses sin jugar. Llega de fuera, tiene que adaptarse, hay unos condicionantes que me tranquilizan, va entrando poco a poco pero tenemos que darle tiempo. Es un proceso normal, tenemos que darle confianza y lo iremos viendo poco a poco. Boudebouz dará lo que nos tiene que dar cuando esté bien".

Francis: "Arrastraba un problema en la rodilla, se le hinchaba, se le ha arreglado el problema y parece que no será mucho, en dos o tres semanas podrá empezar a trabajar con el grupo".

17 días sin jugar: "Estamos mirando a ver si tenemos algún amistoso para jugar entre semana, ante un equipo de cierto nivel para poder competir porque vamos a Eibar el 20, son 17 días sin competir ante un equipo duro. Realmente es de chiste, en dos partidos cuatro días y ahora 17 sin jugar. No me gusta nada porque pierdes la exigencia competitiva inconscientemente. A ver si encontramos ese equipo para jugar ante de competir contra el Eibar".

Bajón en el juego: "No creo que sea un bajón, no estoy de acuerdo en absoluto. Hay muchas cosas que hicimos bien en Barcelona, pero otras te penalizan. El otro día hubo jugadores que es normal que tengan una pérdida de balón en pases sencillos, pero que no tuvieron esa chispa o lucidez, y en lugar de dársela al compañero se la dan al rival. El otro día un jugador nuestro, los seis primeros pases se los dio al rival, y es uno de los mejores nuestros, pero hay que saber que no siempre van a tener esa lucidez. Hay muchos futbolistas que se comprometieron en el plano defensivo que luego lo pagaron con el balón. Es un aspecto en el que insistimos porque tenemos que mejorar. Ese punto de lucidez a la hora de jugar el balón lo vamos a tener. No es una cuestión ni de no correr, no es fácil encontrar las causas... Si pensáis que es un bajón lo acepto, pero yo no lo creo. También tienes un equipo enfrente, que a veces son mejores que los tuyos, el rival también juega".