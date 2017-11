Bordalás: "Un punto en este campo no es sencillo"

Después de poner 0-2 y tener ocasiones en la segunda parte para poner tierra de por medio, el Getafe tuvo la victoria en sus manos, aunque tuvo que conformarse con un punto, balance que pese a todo valoró Bordalás, míster azulón.

"Hemos hecho un gran partido en un estadio complicado. Nos pusimos 0-2 y luego tuvimos ocasiones para incrementar, pero nos hicieron dos goles similares. Era la forma que tenía y nos equivocamos. Les dejamos controlar cerca del área, darse la vuelta e hicieron dos disparos muy buenos. Contento por el gran trabajo y el esfuerzo", manifestó el alicantino, añadiendo que: "Hemos manejado esa situación. Se quedaban futbolistas por dentro, entre líneas para enlazar y generarnos situaciones por bandas. No puedo achacar nada al equipo porque el trabajo y esfuerzo ha sido máximo. Miras el resultado y cómo se inicio el partido y te queda mal sabor, aunque un punto en este campo no es sencillo, no es fácil. Nos tenemos que quedar con eso".