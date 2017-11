Setién: "Es lamentable que el árbitro sólo haya añadido tres minutos"

A Quique Setién no le preocupa la imagen ofrecida por su equipo en algunos compases del partido porque, tal y como aseguró tras el partido, "incluso cuando ganaba", siempre ha sido "objetivo". Así analizaba el partido el cántabro: "En líneas generales, no hemos hecho un buen partido. Lo peor que nos podría pasar con este equipo es encajar un gol, porque juega a la contra, con jugadores rápidos. Tú intentas marcar los goles cuanto antes. No es que quieras esperar hasta el final. Son circunstancias que llegan así, pero bienvenidas sean mientras lleguen. Lo que tenemos que hacer son otras cosas: controlar mejor el partido, no precipitarnos al dar los pases, tener paciencia, madurar más las jugadas", ha admitido en sala de prensa.

En cuanto a la imagen ofrecida por el equipo en algunos compases del partido, Setién argumentó: "Me preocupa lo mismo que antes, cuando ganaba, porque incluso cuando ganaba, he sido objetivo. Me preocupa lo que nos pueda pasar lo mismo que antes. Nuestros mecanismos para jugar están bastante claros. Es cierto que tenemos que mejorar muchas cosas. Tratamos de mejorar todos los aspectos, pero yo al equipo, en general, le veo cosas que me gustan. Lo que queremos es posible que tardemos en verlo con la continuidad que a mí me gustaría. Tenemos un margen amplio pero seguiremos con la misma ilusión que hasta ahora".

Sobre la actuación de Mateu Lahoz y el tiempo añadido al final, el bético fue claro: "Es lamentable que sólo haya dado tres minutos. El Getafe ha estado 2'40" para sacar en el tiempo de descuento. No es que sea un adalid del fair play, pero esto lo tienen que mirar los árbitros".

Por último, el míster verdiblanco habló del debate entre Sanabria y Sergio León: "El eterno debate. Cuando descansa uno, el otro mete los goles. Son dos futbolistas extraordinarios. A mí me encantaría que pudiesen jugar los dos, pero tendría que prescindir de otro. Entiendo que haya debate. Hoy habrá gente que hubiese puesto a Sanabria y otros a Sergio. Yo soy un aficionado más. Pero me toca la facultad de tomar las decisiones".