Betis Deportivo 1-2 Granada B: Un igual hurga en la herida del filial bético

Un igual, el Granada B, acabó con el carácter invicto del Betis Deportivo en su feudo y con las cuatro jornadas sin vencer que acumulaban los de Pedro Morilla, que volvía a su casa para hurgar en la herida de un cuadro verdiblanco negado en el último mes y pico de competición. Son ya seis entregas ligueras sin conocer el triunfo para los de José Juan Romero, que vieron cómo su oponente remontaba el tempranero tanto de Loren en el primer tiempo, pertrechándose luego con oficio para defender una renta que pudo ampliar a la contra.

De inicio, la presión alta del cuadro nazarí complicaba sobremanera la salida de balón de un anfitrión que, no obstante, sorprendió en su primera llegada, merced a un gran centro con la izquierda desde el perfil derecho de Julio Alonso para que Loren se adelantara en el salto a Eliseo para cabecear al fondo de las mallas. Esta circunstancia mermó los ánimos visitantes, aunque sería sólo de manera momentánea. Roberto, con un libre directo que se sacó de encima como pudo el meta Aarón, tuvo el segundo en sus botas, aunque la intensidad granadinista empezaba a dar sus frutos. Así, cumplido el cuarto de hora, Casi aprovechaba una indecisión de Dan Ojog para plantarse ante Pedro y batirlo por bajo. Como ocurriera con el 1-0, el tanto afectó a quien lo padeció, rebajando el filial verdiblanco su intensidad en un momento bastante inoportuno ante un igual con voracidad. Antonio Marín y José González pusieron desde lejos a prueba los reflejos del cancerbero local, que nada pudo hacer en el 28 con el disparo cruzado de Pablo González, certero para anticiparse a Nacho y revolverse en el área.

Le tocaba remar a conciencia a los heliopolitanos, que se las prometían muy felices con su certero arranque, pero que, como otras tantas veces en su feudo, se veían sorprendidos por su rival. Hinojosa y Loren pusieron la réplica con sendos disparos lejanos que atajaba sin problema Aarón, último eslabón del eficiente y nutrido sistema de contención que montó Pedro Morilla. El Betis Deportivo, que mandaba aunque no encontraba resquicios para hacer daño, lo intentaba por fuera, si bien los intentos, sobre todo por la derecha, de Julio Alonso e Iván Navarro carecían de precisión. Tan sólo cuando este último se cambió de banda se generó peligro real. Fue en la acción que cerraría el primer tiempo, aunque Loren se entretuvo en el remate, tras el servicio desde la línea de fondo del ex del Gerena, con lo que un zaguero encimó al marbellí para forzar un córner que ya no se botaría.

En la reanudación, Arias Madrid, que tampoco vería nada punible al cuarto de hora en un derribo al internacional de Fran Serrano, no castigó nada más empezar un claro agarrón de Adri Castellano en el área a Roberto, que filtró a renglón seguido un gran balón para Loren, que cruzó demasiado, algo forzado eso sí, en el mano a mano con Aarón. La jugada continuó, pero tampoco Iván Navarro acertaría desde lejos. Tampoco cabeza Dan Ojog (57') a centro suyo de falta. Había salido de vestuarios con mayor ímpetu el filial bético, más entonado en pos del empate. El Granada B esperaba paciente y replegado sus opciones a la contra, con avisos de Andrés García, Juancho y Víctor Morillo que se marchaban desviados, pero que evidenciaban el afán nazarí en incidir en las transiciones rápidas tras robo. O a balón parado, como persiguió en el 64' Pablo Vázquez con un libre directo ajustado desde la frontal.

En el 68', Pedro, muy certero también seis minutos más tarde ante el cabezazo de Eliseo, evitó la sentencia de Víctor Morillo, completamente solo en el mano a mano después de un fenomenal contragolpe iniciado en banda izquierda por David Grande, si bien del posible 1-3 pudo pasarse al 2-2, aunque Aitor Ruibal prefirió dejar a Roberto en vez de fusilar a Aarón. La necesidad de los hispalenses convirtió el último cuarto de encuentro en una ruleta rusa, un precioso y arriesgado intercambio de golpes entre dos conjuntos desbocados hacia la portería contraria, especialmente el que iba por detrás en el marcador. A quince del epílogo, el portero visitante atajaba bien abajo un latigazo desde la frontal de José Irizo, confirmando que los de José Juan lo intentaban ya de todas las maneras posibles. De hecho, Redru cabeceaba fuera en posición franca una falta al segundo palo de Julio Gracia.

La precipitación hizo mella en el anfitrión en los compases postreros, a lo que se unió el oficio impropio del filial nazarí, que perdió tiempo y cortocircuitó perfectamente los tímidos arreones verdiblancos. Como el de Loren con el tiempo cumplido, aunque Adri Castellano le robó perfectamente la pelota en el área antes de que el costasoleño ensayara el disparo. Decretó cinco minutos de alargue el colegiado ceutí, si bien el Betis Deportivo seguía con las persianas bajadas, evidenciando que la mala racha no es sólo una cuestión de fortuna o casualidad. Se impone la reflexión en Los Bermejales.



- Ficha técnica:

Betis Deportivo: Pedro; Julio Alonso (Aitor 58´), Dan Ojog, Nacho, Redru; Hinojosa; Iván Navarro (Tellado 79´), José Irizo, Julio Gracia, Roberto (Nieto 75´); y Loren.

Granada B: Aarón; Antonio Marín, Pablo Vázquez, Fran Serrano, Adri Castellano; Pablo González (Víctor Morillo 60´), Eliseo, José González, Andrés García; Juancho (Neva 88´) y Casi (David Grande 54´).

Árbitro: Arias Madrid (ceutí). Amarillas al local Redru, así como a los visitantes Antonio Marín, Fran Serrano, Andrés García, Adri Castellano, David Grande y Víctor Morillo.

Goles: 1-0 (4´) Loren; 1-1 (15´) Casi; 1-2 (28´) Pablo González.

Incidencias: Unas 500 personas en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla.