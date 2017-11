J.J. Romero: "Hemos sido mejores, pero cualquier error lo pagamos caro"

José Juan Romero, técnico del Betis Deportivo, ha analizado así la derrota del filial verdiblanco a manos del Granada B. "Reconociendo las virtudes del rival, creo que hemos sido mejores, dominadores no sólo del tempo y de la posesión, sino en ocasiones. Lo que ocurre es que, cuando estás en una dinámica negativa, cualquier error se te vuelve en contra y lo pagas caro. Y al contrario: aunque generes muchas opciones, no marcas y todo se te vuelve en contra. Como el otro día, no tengo ningún argumento para recriminar a mis futbolistas. En otro momento, con bastante menos mérito, vamos a ganar partidos seguro. Esperemos que sea lo más pronto posible", ha explicado.

Buen día para cortar la racha negativa: "Creímos que iba a ser hoy. Nos adelantamos, pero cometimos un error y nos empataron. Eso nos lastró un poco, pero nos repusimos. Sabíamos que a la contra son muy buenos y nos podían crear peligro. Tuvieron una o dos, mientras que nosotros, sobre todo en el segundo tiempo, lo intentamos hasta el 95'".

Cómo está el vestuario: "Nos queda creer más en ellos si cabe, hacerlos crecer con las armas que tenemos, que son éstas hasta el momento. Debemos seguir perfeccionándolas, porque estoy convencido de que el fútbol nos debe mucho hasta el momento y nos lo va a devolver. Desgraciadamente para muchos y afortunadamente para nosotros, las Ligas acaban en mayo, no ahora. No tengo miedo a que nos metamos abajo, porque hoy hemos salido con hechuras, con personalidad. Ellos juegan muy bien a esto, aunque hay factores, como la experiencia, que los limitan. Vamos a tener cordura; esto es lo que se ha decidido desde el club, que está trabajando en el mercado invernal, después de haber reforzado todas las áreas, y será cuestión de tiempo. Ya me pasó en Gerena en el primer año en Tercera... y acabamos quintos. Confío en ellos y también en mi trabajo. La clasificación me preocupa cero. Estoy seguro de que no pasaremos apuros".

Temor al antifútbol: "Sí, pero depende de los árbitros pararlo. Le ocurrió al primer equipo con el Getafe, pero a esos niveles son más difíciles las encerronas, las pérdidas de tiempo, los campos en mal estado€ Contra eso no tenemos solución, sino enseñarles el camino y centrarnos en seguir formando futbolistas; es un gustazo ver cómo van evolucionando Roberto, Irizo, Julio Gracia€ que son niños y son los mejores en muchos partidos. Además, aunque hay accidentes y no se están consiguiendo los resultados que queríamos (tampoco esperábamos 20-30 puntos a estas alturas), competimos, y en casa estamos jugando bastante bien. Les he felicitado y la afición también lo ha reconocido".

El Granada B: "Hoy nos hemos enfrentado con un filial atípico, con jugadores que no vienen de División de Honor, sino que son jugadores fichados, escogidos, con 24, 25 y 26 años. En la cantera, normalmente, los jugadores pasan de gatear a andar y de andar a correr. Nosotros en algunos casos estamos obligados a correr desde ya; nuestros cambios han sido de un juvenil, otro que es su primer año sénior. El año pasado sí me podía preocupar más para el ascenso la necesidad de sumar muchos puntos, que no siento este año".

Preocupación por el juego: "Me dirán que estoy loco por estar muy contento con el juego cuando no gano, pero es que confío en esta propuesta. Estoy convencido de que, jugando así, llegarán los resultados; este juego nos va a llevar a ganar y a que la afición esté muy orgullosa de su equipo. Que nadie dude de que nos vamos a quedar en la categoría con solvencia y de que, en mayo, esto será una anécdota".

Ahora, a pensar en el próximo rival: "Vamos a ir a Las Palmas a jugar contra otro filial, un filial en toda regla, que lo está pasando mal pero que tendrá muchas ganas de romper también su dinámica. Vamos con toda la ilusión. También con la idea de que no se vuelva una necesidad imperiosa más adelante lo de ganar. A lo mejor, cuando empecemos, vamos a ganar partidos más fácilmente. O a rivales como el UCAM Murcia, para mí el gran candidato a subir".