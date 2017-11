Mateu, Guaita y los insultos: "Esta es la sociedad que hay"

Los compañeros de Gol han sacado a relucir una conversación en el túnel de vestuarios del Benito Villamarín entre Vicente Guaita y Mateu Lahoz, árbitro del Betis-Getafe, en la que hablan sobre los insultos que recibió el meta en el coliseo verdiblanco y que reproducimos a continuación.

Guaita: "Estaba diciéndote que no paran de insultar los chavales".

Mateu: "Si es que la sociedad está así. ¿Tú sabes las veces que nos insultan a nosotros?"

G: "Ya, pero me he quejado parado diciéndole€ ¿tú crees que es normal?"

M: "Olvídate, estamos para eso. La sociedad€"

G: "¡Te lo digo en el sentido de que es un chaval y está insultándome!"

M: "Esta sociedad es así, lo hemos permitido. Me ha hecho gracia, porque me has dicho: ´me está vacilando o no se qué´€"

G: "¡Están insultándome!"

M: "Desde que saltamos a calentar, si tú supieras lo que le dedican a mi madre€ Pero es lo que hay, no pasa nada. Es la sociedad. Estamos muy bien educados, pero lo es lo de siempre"