El Villamarín, sinónimo de espectáculo

El principal riesgo que supone la implantación del estilo de juego que pregona Quique Setién es su elevado nivel de exposición. Es algo que el preparador asume ya que, según ha defendido siempre, es algo que le compensa, pero lo cierto es que las desaplicaciones defensivas suelen salirles muy caras. "Yo prefiero quedar 4-4 que 0-0", confesaba el técnico en una entrevista a ESTADIO hace algunas semanas.

Sin embargo, y aun a riesgo de encajar muchos goles, los jugadores -sobre todo los de mediocampo hacia adelante- disfrutar mucho más con el nuevo estilo y eso se nota en el número de tantos que lleva el equipo marcado en las once jornadas de LaLiga. De hecho, las 21 dianas que han anotado hasta la fecha los verdiblancos suponen la tercera mejor marca de la historia del club a estas alturas del campeonato, sólo superados por los 22 de la 34/35, en la que el Betis consiguió el único título de Liga de su historia, y los 25 de la 58/59.

21 a favor, 20 en contra

Asimismo, los 20 goles que han recibido en estos once encuentros son también el tercer peor registro de los heliopolitanos. Sólo sus números en la temporada 79/80, con 21, y el pasado curso (16/17), con 22 goles en contra, empeoran la cifra actual de los verdiblancos.

Seis partidos se han jugado hasta la fecha en el Villamarín y en lo que a espectáculo se refiere el aficionado no puede sentirse defraudado. El bético sólo ha visto a su equipo perder ante el Valencia (3-6) en un épico partido, mientras que el resto de resultados ha sido positivo (cuatro triunfos y un empate). Pero es que, además, no ha habido ni uno solo en el que no haya celebrado, como mínimo, dos goles. De hecho, el Villamarín es el estadio en el que más goles se han marcado en LaLiga, 25 (15 a favor y 10 en contra).