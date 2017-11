Desde Inglaterra vinculan otra vez a Wilshere con el Betis

Salvo sorpresa mayúscula o causa de fuerza mayor, el Betis no acudirá al mercado invernal. Y eso que la plantilla no es precisamente larga. Sin embargo, tanto dirección deportiva como cuerpo técnico no son partidarios de recurrir a esta ventana de transferencias y prefieren mirar para la cantera para cubrir las carencias que se puedan detectar.

Eso no quita que la dirección deportiva no esté trabajando, más bien al contrario. Serra no ha parado de rastrear el mercado. Puede que por ello, los ofrecimientos sigan llegando hasta su despacho. Es aquí donde podría encuadrarse la noticia que llega desde Inglaterra, donde 'The Sun vuelve a relacionar al conjunto verdiblanco con el centrocampista Jack Wilshere, del Arsenal. Su nombre ya sonó el pasado verano, cuando varios intermediarios pusieron su nombre encima de la mesa del poblero, que rechazó la proposición.

Wilshere no ha renovado con el Arsenal y Wenger no está contando apenas con él por lo que se le buscará una salida en diciembre.