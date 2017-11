Sanabria firma su mejor arranque goleador

Tonny Sanabria está firmando su mejor arranque goleador en la élite. Con el que anotó ante el Getafe el pasado viernes, apenas cinco minutos después de saltar al campo, el de San Lorenzo lleva ya siete en los diez encuentros que ha disputado -seis como titular y cuatro como suplente-, lo que le coloca como el cuarto máximo realizador de LaLiga, empatado con Rodrigo, del Valencia, y Stuani, del Girona, y sólo superado por Bakambu (Villarreal), con 8, Zaza (Valencia), con 9, y Messi (F.C. Barcelona), con 12.

Y eso que el delantero paraguayo arrancó el curso como suplente en el Camp Nou. Intervenido en el pubis el pasado mes de julio, el ariete no pudo completar una pretemporada al uso con el resto de sus compañeros y las dudas se cernían sobre su rendimiento. Sin embargo, Sanabria ha conseguido dejar atrás a base de goles y un buen rendimiento todo un calvario de lesiones que le impidieron enseñar su mejor versión el año anterior, cuando el Betis hizo una importante inversión para ficharlo de la Roma (7,5 kilos por el 50 por ciento del pase).

A pesar de todo, hasta la jornada cinco no fue titular. Setién le dosificó y hasta el Bernabéu no completó los 90 minutos. Fue allí donde se estrenó esta temporada, dando un triunfo histórico a su equipo (0-1). Desde entonces, anotó de forma consecutiva ante el Levante (un doblete), Real Sociedad, Valencia y Alavés. No vio portería ante el Espanyol, pero volvió a 'mojar' el pasado viernes para firmar un total de siete goles en un total de 581 minutos. O lo que es lo mismo: Sanabria ve portería cada 83.

El '9' bético también es de los más efectivos de la competición. De hecho, tan sólo ha necesitado 21 disparos entre los tres palos para lograr sus 7 dianas, lo que supone una media de un gol cada tres intentos.

Este dato no es baladí si lo comparamos con su promedio en la 15/16, la mejor temporada hasta el momento del delantero, en la que consiguió once goles con el Sporting de Gijón. En aquel curso, el ahora verdiblanco firmaba un gol cada 4,9 intentos, mientras que el ejercicio pasado, ya con la camiseta del Betis, su media fue de 1 por cada 9,25.

En su año en el Sporting, además, necesitó 21 jornadas para hacer los siete goles que lleva ahora, y a estas alturas del campeonato -en las once primeras jornadas- apenas llevaba dos.

Por todo ello, estamos, sin duda, ante el mejor arranque goleador de Tonny Sanabria, cuya temporada no está pasando desapercibida. De hecho, la Roma está muy pendiente de él e incluso no descarta repescarlo el próximo verano.