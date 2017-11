Sergio León habla sobre la selección, Sanabria, Quique Setién...

Sergio León ha concedido una entrevista para la televisión del club en la que ha hablado de todos los temas de la actualidad verdiblanca:

Parón: "Estos días son para recapacitar sobre esas cosas que nos están haciendo año ahora mismo y para empezar a pensar en el próximo partido, aunque queda mucho. Yo soy de reflexionar bastante, aunque a todos se nos quedó la cara de haber perdido dos puntos, no de haber ganado uno. En casa, ante nuestra afición, lo que hay que hacer es sumar de tres en tres. Pero, aunque empezamos bien, ellos metieron la primera que tuvieron. Como nos está pasando últimamente, nos tocó remar a contracorriente. Se nos hizo corto el alargue, pues fueron sólo tres minutos, cuando el rival perdió tiempo desde el principio. Debieron ser cinco o seis. Estábamos lanzados, buscando el 3-2 como locos. La sensación de todos es que habría llegado la remontada, porque ellos estaban asustados detrás, esperando que pitara el colegiado. En el descanso se habló de tener tranquilidad, porque sabíamos que éramos superiores e íbamos a remontar. Luego, salimos con la 'torrija', pero supimos reaccionar y empatamos el partido".

Goles a balón parado: "Nos están haciendo muchísimo daño a balón parado: Real Sociedad, Valencia, Getafe... Sin obsesionarnos, pero sí hay que matizar esos errores".

Se les hizo corto: "Nos fuimos, como la afición, con ganas de más. Pero la Liga es larga y no ha hecho más que empezar. Somos un equipo prácticamente nuevo y en construcción, que ha empezado muy bien; porque quién iba a decirnos que estaríamos ahora octavos, a dos puntos de Europa. Hay que seguir creciendo, con ambición y con ganas. Poquito a poco, se conseguirán los objetivos".

El gol que le paró Guaita: "Le doy muchas vueltas a los errores en los partidos. El del otro día que me paró Guaita no lo he visto repetido, pero él mismo me dijo antes de empezar el segundo tiempo 'Sergio, me la he encontrado; no sé cómo la he parado'. Luego, Guardado me dijo que estaba solo y es cierto, pero, en una milésima de segundo que tienes, no lo vi; me limité a recortar para tirar más rápido. En frío, Andrés está mejor posicionado que yo, prácticamente para empujarla. De haberlo visto, se la habría dado, lógicamente. Lo normal en un delantero es rematar, aunque, si hay un compañero mejor situado, se la doy sin problemas, como en Cádiz con Fabián. No fue el mejor golpeo posible, con tan mala suerte de que me la para, no sé cómo".

Sus goles: "¿Seis goles? Está bien, pero podía estar mejor. Ante el Espanyol, en la única que tuve, Pau López me hizo un paradón. La del otro día contra el Getafe... La cifra no está mal, pero me exijo mucho, porque confío muchísimo en mis posibilidades. Soy ambicioso. Fallé un penalti ante el Valencia también, aunque si metes todas las que tienes... ('no estarías aquí', le dice el presentador). O sí, porque estoy donde quiero estar".

Buen nivel: "En pretemporada, cualquiera habría firmado estar así a estas alturas. El equipo ha empezado muy bien, pero somos ambiciosos y podríamos estar mejor. Debimos ganar a la Real Sociedad, el partido loco ante el Valencia se pudo empatar... Nunca tiramos la toalla; queremos ganar y hacer las cosas bien, aunque no siempre lo vamos a conseguir. El año pasado se sabía que, si el Getafe se ponía 0-2, en vez de empatar quedamos 0-4 seguro. Veía al Betis todos los fines de semana. Lo hablaba con Joaquín el otro día. Esta temporada nos está acompañando la suerte porque somos ambiciosos y lo intentamos. Somos de los equipos que más goles marca en los últimos 15-20 minutos de los partidos; si dejamos la portería a cero, seguro que no se nos van los partidos. Para ello, el primer defensa del equipo tiene que ser el delantero; Tonny o yo tenemos que presionar".

La selección: "Las preconvocatorias están bien para que no hagamos planes ese fin de semana con la familia. Es la segunda vez que me la mandan y no voy, pero es una buena razón para seguir trabajando y creciendo. En la primera me dolió, porque se lesionó Morata y tenía esperanzas; estaba muy nervioso, actualizando el móvil cada pocos segundos, aunque se llevó a Aduriz. Esta vez, Julen dijo que iba a llevar a gente nueva, pero ya no le presté tanta atención. Estar en sus planes gusta, pero lo que me valdría es ir. Defender la camiseta de tu país y de tu equipo sería un orgullo".

Competencia con Sanabria: "Tonny y yo estamos en un buen momento de forma, por lo que hay que aprovecharlo, porque el que sale la mete. Los delanteros somos competitivos, aunque no hay piques entre nosotros; al contrario, nos alegramos muchísimo el uno por el otro. El egoísmo hay que dejarlo a un lado. Cuando metió el otro día el 1-2, fui el primero en irme para él a felicitarlo. Ante el Getafe es la primera vez que jugamos los dos juntos en punta. Alguna vez puede ser, pero el sistema de Quique es inamovible; y yo lo veo bien, porque le ha funcionado durante mucho tiempo. En la banda no es lo mism, porque mi hábitat natural es el área. Ahí te puedo dar en ataque, pero en defensa a veces se me olvida. Contra el Valencia lo pasé mal, porque Gayà va en moto y sube 50 veces. Veían que el ´caramelito´ estaba por mi lado. Contra el Levante me sentí más cómodo, pues sus laterales no subían tanto y teníamos más el balón".

Quique Setién: "Cuando no juego, en el primer momento me enfado un poco, porque todos queremos jugar siempre. Es lógico, pero luego sales un rato e intentas hacerlo bien; o termina el partido y sabes que la semana siguiente tienes otra oportunidad. El míster lo está sabiendo gestionar muy bien y nos tiene a todos contentos. Es una gran persona, aparte de un gran entrenador; muy participativo en los entrenamientos".

El calendario: "Jugamos dos partidos en cuatro días y, ahora, tenemos que parar 17 días. Por mucho que te entrenes, al saber que no hay competición no le metes la misma intensidad. Habrá que descansar y desconectar un poco, rebajar las cargas, porque tanto tiempo nos pasa factura. El míster nos dijo el otro día que buscaremos un amistoso la semana que viene".