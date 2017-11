Calero: "Setién conecta muy bien"

Al final de este año, después de tres décadas al servicio del club, el doctor Tomás Calero abandonará su cargo al frente de los servicios médicos del club para emprender nuevos retos.

Treinta años que han dado para mucho, bueno y no tanto, momentos que ha repasado en los micrófonos de Cope Sevilla, donde admitió que "el entrenador más exigente" con el que ha trabajado "ha sido Serra". "Nos apretaba como a los jugadores", aseguró el galeno, que elogió al actual preparador verdiblanco. "Setién tiene una personalidad arrolladora. Creo que es importante para el grupo. El jugador lo capta. El futbolista ve pronto si puede ser su líder. Muchos entrenadores entrenan bien pero no son líderes. Setién creo que conecta muy bien. Le da cancha a los futbolistas que no juegan. Todos nos sentimos bien con él. El Betis tiene que aguantarle los tres años que tiene. La historia dice que, cuando ha aguantado a un entrenador dos años, las cosas han ido bien".

En cuanto al estilo del cántabro, Calero destacó que Setién ha conseguido que se vea "un Betis diferente". "Tiene una apuesta que hacía tiempo que no se veía aquí. En los últimos años hemos ido detrás del balón y ahora intentamos tenerlo. Esperemos que poco a poco vaya dando sus frutos. Con el paso de las jornadas creo que ganaremos en solidez".

En el capítulo de las anécdotas, Calero recordó cómo participó en la elección de Paco Chaparro como técnico, tras la destitución de Luis Fernández. "Lopera es un personaje curioso. Me estimaba. Tanto, que incluso llegué a participar en la designación de un entrenador del Betis", recordó. "Fue cuando la destitución de Luis Fernández (2007) en la semana previa al partido de Santander de la última jornada. Lopera me llamó un domingo y me dijo que estuviera a la una en las oficinas de Jabugo. Le pregunté que qué se iba a decidir. Me dijo: "Quiero que estés con nosotros". Al final, entre todos los que estábamos allí decidimos que fuera Paco Chaparro".

En cuanto a los nombres propios, el doctor se refirió a Alfonso Muñoz, al que recordó que le llamaban "el máquina, porque dedicaba muchas horas al trabajo". "La lesión importante que tuvo con nosotros fue la del tendón de Aquiles. Estuvo dos o tres meses fuera. Lo tratamos con ondas de choque. Reapareció contra el Málaga, marcó y vino a celebrarlo con nosotros. Era un ejemplo de profesionalidad".

Reencuentro emotivo

Para terminar, durante la entrevista Calero tuvo la oportunidad de charlar con Miguel García, jugador del Salamanca al que salvó la vida durante un partido en el Helmántico. El exjugador confesó en su intervención que Calero es como su "segundo padre". "Tuve una suerte grandísima de que estuviera allí", dijo emocionado.