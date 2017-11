Los datos que confirman un Betis de dos caras

Llegados al tercer parón y a las puertas de superar el primer cuarto de la Liga y puestos a hacer balance se podría concluir que hasta el momento hay dos Betis bien diferenciados: uno muy efectivo de cara a portería, que sale bien desde atrás y tiene el control del balón; y otro cuyas lagunas defensivas le han costado muy caras, hasta el punto de convertirse en el equipo de toda LaLiga que más goles ha encajado a balón parado. En resumen, un Betis de dos caras: la buena, que suele coincidir con sus apariciones como local, porque se siente cómodo jugando en el remozado Benito Villamarín, del que ha conseguido hacer un auténtico fortín, y otra no tan buena, que, salvo en su visita al Bernabéu, ha sido más común cuando ha jugado lejos de casa, cuando, como en Cornellà, los rivales se le encierran, o como en el Camp Nou, le obligan a correr detrás de la pelota.

Esta dualidad la corroboran también los números. De hecho, por un lado, encontramos que el Betis es el equipo que más tiempo tiene en su poder el balón cuando juega en su casa (63,3%), por delante, incluso, del Real Madrid (62,7), o del líder, el F.C. Barcelona (62,5).

Como local, el Betis es atrevido, descarado, lleva la iniciativa y eso se ha traducido, en su mayoría, en grandes partidos, como el de la goleada contra el Levante (4-0). En el Villamarín ha conseguido los mejores resultados, con un balance de cuatro triunfos (Celta, Deportivo, Levante y Alavés), una derrota (Valencia) y un empate (Getafe) en los seis partidos que ha disputado, lo que hacen un total de 13 de los 17 puntos que lucen en estos momentos en su casillero. De hecho, si sólo se tuvieran en cuenta los partidos jugados como local, el Betis estaría quinto, en puestos europeos.

Otro dato curioso al respecto es que el Betis ostenta el segundo mejor dato de posesión de lo que va de Liga, conseguido el pasado viernes ante el Getafe, cuando tuvo la pelota el 75 por ciento del tiempo. El récord es del FC Barcelona, que alcanzó el 83% contra el Alavés en el estadio de Mendizorroza.

La cruz

No obstante, fuera de casa ha exhibido otra versión, una cara B donde ha demostrado tener muchos más problemas, donde no es tan dueño del balón y donde, por tanto, ha obtenido peores resultados. No en vano, sólo ha logrado cuatro puntos (un triunfo en el Bernabéu y un empate ante la Real Sociedad), lo que le colocaría en una discreta decimocuarta posición en una hipotética clasificación visitante. Lejos de casa, el cuadro verdiblanco tiene un 45,4 por ciento de posesión de media, lo que le colocaría en la zona media de la tabla (11º). Lo dicho, un Betis claramente con dos caras.