Joaquín, la "sintonía" sobre su renovación, las primas o Rubén Castro

Joaquín ha concedido una entrevista en Radio Sevilla en la que ha hablado entre otros asuntos de su renovación, las primas para el presente curso o la vuelta de Rubén Castro.

Le han preguntado por ese acuerdo de dos temporadas (una más otra por objetivos) a lo que el gaditano ha respondido que la "sintonía es buena. "Como he dicho en otras ocasiones, la sintonía es fantástica. El club me tiene a su disposición. Cuando surja y sea el momento lo anunciaremos. En ese aspecto estoy tranquilo. El club sabe perfectamente de primera mano que quiero seguir disfrutando y jugando. Hay buena sintonía y predisposición entre las partes. No sé cuándo será. Mi intención es retirarme en el Betis. Para eso volví, para disfrutar de mi club. Nunca se puede decir de este agua no beberé porque el fútbol da muchas vueltas, pero mi intención es disfrutar en el Betis. Que el día de mañana cambia el futuro, pero mi intención es seguir aquí", ha señalado.

El regreso de Rubén Castro: "Cuando se fue Rubén se sabía que iba a volver. En sus años aquí ha demostrado que es un futbolista más que en condiciones para jugar en este club. Lo recibiremos con los brazos abiertos. La decisión que tome el club o él habrá que respetarlo, pero el vestuario lo va a recibir bien. Aparte de lo jugador que es, como persona deja huella. Él siempre quiere jugar. Es un futbolista ambicioso. Entrar en un equipo rodado es complicado, pero lo recibiríamos como uno más y tendrá que demostrar que es un futbolista importante y que puede jugar en este equipo. Ni le he preguntado por China. Nadie se esperaba que fuera allí. Siempre ha estado muy ligado a España y al Betis. Con 20 años uno no piensa igual que con 35. A mí me costaría muchísimo más trabajo irme ahora. No lo hice con 20, ahora me costaría. Son decisiones a valorar sin compensa".

Esta temporada los jugadores han negociado primas al alza con objetivos más importantes como la clasificación para Europa. "El equipo tiene que ser muy ambicioso en ese aspecto y eso el club lo agradece. No se ha hablado de todo, pero queremos premios importantes porque queremos estar en las peleas europeas para que el equipo crezca y uno se sienta más jugador. Hay que ser realistas. Cuando hablamos es de zonas europeas para que al equipo le ilusione competir y estar entre los mejores. Al final, además de lo que ganes esto también es venir con alegría de ver al compañero, de disfrutar del juego. No sea una amargura cada vez que te viene el balón".

El cambio con respecto al curso pasado: "En los malos momentos hay que apretarse los machos y los buenos, disfrutarlos. Cuando empieza una temporada nueva son muchas ilusiones puestas. Las dos últimas temporadas no han sido lo que deseamos y se han buscado cambios. Los ha habido en la secretaría técnica con la llegada de Lorenzo, en el cuerpo técnico con Quique y en la plantilla con nuevos jugadores. Ha habido cambios para mejorar y, a día de hoy, ha sido para bien. Este equipo tiene seguir mejorando, hay margen porque hay plantilla. Quitando los últimos resultados el equipo ha dado la cara".

ÚItimos partidos: "En los últimos partidos no hemos dado el mejor nivel. El entrenador está inculcando su filosofía de mucha posesión, desgastar al contrario y tener eficacia. Nos ha faltado frescura en los últimos metros. Quitando el partido el Espanyol, en casa contra el Getafe tras el resultado negativo de la primera parte dimos la cara. Otro años habría sido imposible".

Mejorar en defensa: "Que cuando el equipo no tiene esa frescura o claridad de juego porque el contrario te lo pone difícil, tenemos que jugar con experiencia y saber que nos vamos encontrar equipos que se van a encerrar y nos va a costar. Todos los partidos no los vamos a ganar con toque, posesión y llegada. Tenemos que ser más efectivos, ser defensivamente fuertes y las que tengamos meterlas. La filosofía es es de ser un equipo alegre y cuando no tenemos el balón el equipo está incómodo. Ahí tenemos que ganar esa experiencia para ser más equilibrados defensivamente. Sabemos que con la posesión en las segundas partes vamos a ganar mucho porque desgastamos al rival. Este sistema nos está dando mucho y cuando sepamos leer esos partidos nos va a ir mucho mejor".

Riesgos atrás: "Hay veces que uno dentro del campo quiere que le pegue. Pero al final eso nos va a dar más. Trabajamos para intentar dividir los menos balones posibles. Hemos demostrado que el equipo sale bien con el balón. Creo que el equipo disfruta y se siente cómodo jugando así".