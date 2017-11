Rubén Castro, de vuelta a España

Con unas fotos en las redes sociales, Mario Suárez, quien ha compartido equipo con el canario en China, ha confirmado que Rubén Castro ya vuela hacia España, tal y como tenía previsto, tras cerrar su experiencia asiática.

Setién nunca ha dado por hecho que vaya a contar con el delantero de 36 años, quizás para no distraer a Sergio León y Tonny Sanabria, pero su regreso estaba pactado y el propio Rubén se niega a escuchar ofertas, con la idea de batir el récord goleador como verdiblanco.

Sobre este asunto ha sido preguntado Joaquín Sánchez este miércoles, en Radio Sevilla. Esto es lo que ha dicho el gaditano: "Cuando se fue Rubén, se sabía que iba a volver. En sus años aquí ha demostrado que es un futbolista más que en condiciones para jugar en este club. Lo recibiremos con los brazos abiertos. La decisión que tome el club o él habrá que respetarla, pero el vestuario lo va a recibir bien. Aparte de lo jugador que es, como persona deja huella. Él siempre quiere jugar. Es un futbolista ambicioso. Entrar en un equipo rodado es complicado, pero lo recibiríamos como uno más y tendrá que demostrar que es un futbolista importante y que puede jugar en este equipo. ¿Si le he preguntado por China? No. Nadie se esperaba que fuera allí. Siempre ha estado muy ligado a España y al Betis. Con 20 años uno no piensa igual que con 35. A mí me costaría muchísimo más trabajo irme ahora... No lo hice con 20... Ahora me costaría. Son decisiones a valorar si compensa".