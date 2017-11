Tello: "Es la primera vez que me lesiono en pretemporada y no ha sido fácil"

Cristian Tello fue uno de los fichajes en los que el beticismo depositó más ilusión, pero una inoportuna lesión en pretemporada ha impedido que la parroquia verdiblanca haya podido disfrutar de la mejor versión del extremo catalán. En una entrevista concedida a Radio Marca, el de Sabadell ha señalado que ahora se siente mucho mejor. "Con la confianza del míster cada vez me siento mejor tanto físicamente como dentro del campo. Está siendo un inicio de temporada bueno para nosotros. Hay mucha competencia. Es la primera vez que me pasa quedarme sin pretemporada. No es una cosa nada fácil. Al principio había mucha diferencia. Lo notaba a la hora de presionar y de todo. Ahora estoy al mismo nivel que mis compañeros", ha explicado. .

El ex de la Fiorentina considera que el Betis está haciendo un buen arranque de temporada. "Sevilla es espectacular. Quería volver a LaLiga, a España. Desde el primer momento me han recibido superbien. Esperamos tener una alegría a final de año. Es un club con muchísima historia y exigencia. Ha habido muchos fichajes, la afición está muy ilusionada. El equipo se está adaptando a la forma de jugar que quiere el entrenador. Es una forma que nos gusta. Hay cosas que mejorar y lo iremos mejorando. En lo individual, cada vez me siento mejor y es una cuestión de confianza, que salgan bien dos o tres partidos. La valoración tiene que ser positiva. Con entrenador nuevo al principio siempre cuesta un poco y ni nosotros mismos nos esperábamos esto, ganando partidos, transmitiendo ilusión", ha subrayado.

En los últimos choques al Betis le está costando más dominar los partidos, algo que intentan corregir: "Hemos tenido buenos partidos al principio y los equipos que juegan contra nosotros nos estudian y saben que nos gusta este estilo de juego. En casa notamos el respeto con el que vienen los equipos a jugar contra nosotros porque saben que tienen que correr mucho. Cada día hacemos un juego más atractivo".

Ahora llegan dos equipos como Eibar y Girona que plantearán problemas similares a los que ya sufrieron ante el Getafe: "Contra este equipos nos suele costar más. Pero trabajamos bien para contrarrestar a este tipo de equipos. Contra el Getafe tuvimos mala suerte porque estábamos haciendo un buen fútbol y nos encontramos con dos goles en contra".

Uno de los aspectos a mejorar es el balón parado. "Es una cosa de concentración. El Getafe y los equipos que vienen ahora viven del balón parado y trabajamos mucho para que no nos pongan en dificultades", reconoce Tello, quien espera que el regreso de Feddal les ayude. "Feddal es un jugador que se nota muchísimo. Es un futbolista muy potente y muy agresivo. Muy bien por alto. Atrás se nota muchísimo cuando no está. Pero Jordi ha rendido a un gran nivel".

Contra el Getafe Mateu sólo dio 3 minutos de añadido pese a las pérdidas de tiempo, algo que Tello recriminó en Twitter: "Te sorprende cuando llevas todo el rato hablando con él y te dice que tranquilo, que lo está viendo. Y luego levanta el cartelón y dice tres minutos nos sorprendió a todos. Durante el partido nos dijo que iba a añadir todo el tiempo. Cuando dio tres minutos yo ya no tenía nada que decirle".

Fiel a la máxima de la plantilla de no hablar de objetivos a largo plazo, Tello no se ha querido mojra: "El equipo está bien y sólo pensamos en ir partido a partido con la ilusión de poder estar arriba y estar en los puestos importantes. Estamos bien, contentos con el trabajo que estamos haciendo y esperando que el juego vaya a más".

En breve, Rubén será un compañero más de Tello, que lo recibe con los brazos abiertos: "Rubén será una aportación más al equipo. Sabemos los goles que mete. Será muy interesante para el equipo".