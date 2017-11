Guardado: "Tomé la decisión correcta firmando por el Betis"

Fue un fichaje que muchos, en principio, no vieron con buenos ojos, al estimar que ya contaba con una edad (31) avanzada, pero José Andrés Guardado tardó poco en cambiar todas las opiniones. El mexicano no sólo está aportando experiencia. También, dinamismo, trabajo, llegada y muchos pases de gol: hasta seis.

La cuestión es que no sólo están contentos con él en Heliópolis, sino que esa sensación es recíproca, según ha manifestado el futbolista en la concentración de la selección 'Tricolor'.

"Al PSV siempre lo echaré de menos porque me trataron muy bien y lo haré durante toda mi mi carrera; es como la familia. Pero sería una falta de respeto hacia al Betis, donde me han acogido muy bien y con los brazos abiertos. Además, estamos haciendo un gran inicio y he tomado la decisión correcta en mi carrera", ha indicado Guardado.