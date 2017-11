El objetivo de Rubén en el Betis

A su llegada a Sevilla, Rubén Castro ha dejado claro que su deseo es quedarse en el Betis y intentará superar el récord de Poli Rincón y convertirse en el jugador del Betis con más goles en Primera. "Me quedan tres golitos, me queda poco para superarlo, y es un reto de los pocos que me quedan aquí. Esperemos conseguirlo", ha señalado.

El canario también ha hablado sobre su experiencia en China. "No he estado mal, ha sido una experiencia bonita. Han sido cuatro meses buenos y en lo personal he hecho siete goles en doce partidos. Agradezco el apoyo del entrenador y de Mario Suárez, que me ha ayudado mucho en la integración", ha indicado.

Rubén Castro espera compartir los buenos momentos que está viviendo el Betis de Setién: "Los béticos creo que están contento, disfrutando este año, así que yo espero estar a la altura del equipo y aportar lo que que siempre he aportado, goles y muchas ilusiones".