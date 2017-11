Fabián: "De pequeño me llamaban Messi porque era chiquitito y habilidoso"

El jugador y canterano del Real Betis Fabián Ruiz se convirtió en el gran protagonista la noche tras el partido que enfrentó a la selección española sub 21 contra Islandia. Suyo fue el único gol del partido, un disparo bastante certero desde fuera del área ante el que nada pudo hacer el meta nórdico.

El jugador pasó en la noche de ayer por Onda Cero, donde aprovechó para hacer un repaso de una temporada que está siendo muy importante para él. Entre otras anécdotas Fabián recordó que cuando era niño le comparaban con Messi: "De pequeño me llamaban Messi porque era muy chiquitito, muy habilidoso y muy rápido y siempre era el que metía los goles".

España consiguió los tres puntos gracias al gol de Fabían, que suma así otro bello episodio a su fantástica temporada. La pasada campaña, el jugador tuvo que salir cedido al Elche al no contar para Víctor y su visita al Mediterráneo no le pudo sentir mejor. De allí vino un futbolista totalmente cambiado, más centrado, mucho más maduro y esta vez sí, preparado para mostrar su gran calidad en el Real Betis. Para su actual entrenador, Fabián sólo tuvo palabras de halago: "Al principio no estaba contando con mucho minutos, pero el entrenador me dio la oportunidad en el Bernabéu y tenía que hacerlo bien. Gracias a él estoy mostrando mi mejor versión".

Sobre la noticia más reciente, su gran actuación con la sub 21, Fabián resaltó la ilusión que le producía el haber marcado su primer gol con España. "He tenido la suerte de meter mi primer gol con la selección y estoy muy contento por la victoria", declaró el centrocampista. "El jugador cuanto tiene confianza es distinto. Lo más importante es eso y ahora mismo tengo mucha confianza en mí y por eso creo que estoy rindiendo a un alto nivel", fueron sus palabras referentes a su estado de forma.

El bético, visto el gran rendimiento que está dando, fue preguntado sobre futuro pero no quiso entrar al trapo. "No pienso en eso, solo en hacerlo bien y ya llegarán las cosas", señaló. Fabián tiene un contrato hasta 2020 con la entidad verdiblanca, que espera poder renovarlo pues su cláusula es de 15 millones y puede ser apetecible para muchos clubes.