Quique Setién: "Jamás miro a largo plazo"

Quique Setién lleva ya cinco meses viviendo en la capital andaluza y aún siguen sorprendiéndole la pasión, la fidelidad y la intensidad con la que el beticismo vive la actualidad de su equipo, algo que se toma como un aliciente más para trabajar con todavía más ahínco para que esas buenas sensaciones cristalicen en una digna temporada.

"Lo que más me ha sorprendido es la pasión que hay por el fútbol y por el equipo. Esto todavía tengo que aprender a asimilarlo. Yo soy del norte, menos pasional y más racional, así que tengo que aprenderlo", señaló el técnico verdiblanco en una entrevista concedida a laSexta, en la que también le preguntaron por su futuro.

En este sentido, fue cuestionado por el interés del Atlético de Madrid en un pasado no tan lejano y preguntado por si se ve como candidato a sustituir al ´Cholo´. "Simeone tiene un crédito máximo para poder cosechar malos resultados de aquí hasta que se vaya del Atlético", señaló, asegurando que está feliz de estar en el Betis, aunque en Heliópolis tampoco mira más allá del día a día: "Yo jamás me planteo objetivos a largo plazo, salvo el de dejar un buen sabor de boca cuando me vaya".