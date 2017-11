Rubén, tercer estilete para un tridente de lujo

El Betis anda sobrado de olfato goleador. Sanabria lleva siete goles en 10 partidos esta temporada; su compañero Sergio León no se queda atrás y suma seis en otras 10 citas. Ambos formaban ya una de las parejas atacantes más en forma de España en este curso y ayer dejaron de ser una dupla para convertirse en un tridente de lujo. El tercer diente del arpón se llama Rubén Castro Martín, es uno de los mejores jugadores que han vestido las trece barras y ayer regresó a su casa con la ilusión de poder mantener la racha realizadora que le ha acompañado en su recién concluido periplo en la Superliga China. El canario hizo siete tantos en 11 choques con el Guizhou Hengfeng Zhicheng y eleva a 20 la cifra de tantos que presentan como credencial los tres 'killers' con los que Quique Setién contará a partir de enero.

Rubén Castro aterrizó a primera hora de la mañana de ayer en Sevilla. En el aeropuerto de San Pablo había una gran expectación ante la llegada del idolatrado '24', que manifestó que regresa "ilusionado" por retomar su andadura en el Betis.

El futbolista grancanario partió el miércoles desde Pekín, en un vuelo con una escala en París y con destino final en Madrid, donde pasó la noche antes de arribar ayer a la capital de Andalucía.

Preguntado por los medios que le esperaban en la teminal, Rubén afirmó que está "deseando vestirse de corto", algo que no podrá hacer hasta 2018, por lo que ahora se tomará unos días de descanso antes de incorporarse a los entrenamientos. Antes, el Betis deberá acordar con el que aún sigue siendo su equipo -tiene ficha con el Guizhou Hengfeng hasta el 1 de enero- que pueda ejercitarse como verdiblanco.

El canario también habló sobre su experiencia en China, que valoró de manera positiva. "No he estado mal, ha sido una experiencia bonita. Han sido cuatro meses muy buenos y en lo personal he hecho siete goles en once partidos. Agradezco mucho el apoyo del entrenador (Goyo Manzano) y de Mario Suárez, que me han ayudado mucho en la integración", agregó el de La Isleta, que espera compartir los buenos momentos que está viviendo el Betis de Setién: "Los béticos están contentos, disfrutando este año, así que yo espero estar a la altura del equipo y aportar lo que que siempre he aportado, goles y muchas ilusiones".