Joaquín: el otro devorador de la clase del 81

La hornada de 1981 ha dado al Betis dos peloteros de mucha categoría. Ambos ingresarán por méritos propios en la centenaria historia verdiblanca, acaparando registros de todos los colores. Con la marcha de Rubén Castro a China, Joaquín Sánchez ha tomado el testigo del prolífico delantero canario, hasta el punto de fijar un nuevo listón como futbolista más viejo en anotar un tanto con la camiseta del escudo de las trece barras en la elite del fútbol español. De esta forma, el portuense marcó en Anoeta el pasado 1 de octubre con 36 años, dos meses y diez días, por lo que únicamente si el '24' vuelve a 'mojar' en la segunda vuelta lo superará, ya que, al ser prácticamente un mes mayor, goza de ese privilegio.

En lo que no podrá competir el de La Isleta con el dorsal 17 es en el recuento de partidos y minutos como bético. Y es que ante el Eibar, cuando podría volver a encadenar tres partidos completos (algo que no ocurría desde su primera etapa), disputará salvo sorpresa el choque número 250 como verdiblanco en Primera división, categoría donde acumula ya 464 duelos (entre Betis, Valencia y Málaga) en total. En términos generales, no tiene demasiado lejos el ´Top 10´, que ostenta el ex barcelonista José Mari Bakero con 483 partidos, al tiempo que escalará a este ritmo en la nómina de jugadores verdiblancos con más choques a sus espaldas. Actualmente quinto, Joaquín, que está a punto de rebasar los 20.000 minutos en la máxima categoría del balompié patrio con el club de sus amores (19.896 actualmente), atisba los 306 de Julio Cardeñosa en lontananza.

Con todo, su inminente renovación hasta el 30 de junio de 2020, aumentando dos temporadas más (una fija y otra supeditada a una serie de objetivos en su especialidad, la acumulación de encuentros) la vinculación vigente, le brindará una gran oportunidad de retirarse como el bético más prolífico en la elite. Además, lo haría con 39 años cumplidos, unos meses más que el legendario José Ramón Esnaola, que ostenta el récord liguero de citas oficiales entre todas las categorías (Primera y Segunda), con 378. A exactamente un centenar se sitúa Joaquín, santo y seña de nuevo de una escuadra que afronta con ilusión una temporada de renovación en la que sueña con reverdecer laureles.

Despedida afectuosa a Chiquito de la Calzada

"Amigo, muchas gracias por todos los buenos momentos que nos has hecho pasar. Siempre serás recordado como lo que eras, un maestro del humor! DEP", ha apuntado en sus perfiles de las redes sociales Joaquín Sánchez, que se unía al luto de miles de personas por el fallecimiento de Chiquito de la Calzada.