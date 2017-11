"Dando el 200% podemos soñar con estar en Europa"

Es una de las piezas más importantes del esquema de Quique Setién, casi imprescindible. De hecho, cuando se lesionó ante la Real Sociedad, su baja supuso un importante quebradero de cabeza para el míster, que difícilmente tiene en su plantilla un recambio natural para él. Posiblemente, sus formas de ver el fútbol estén en las antípodas y puede que el carácter de uno y otro tenga mucho que ver en eso. Sin embargo, Javi García ha entendido a la perfección lo que le demanda el míster y se lo está dando con creces. El excanterano del Real Madrid admite estar disfrutando con la nueva propuesta del Betis, aunque, eso sí, para él defender tiene la misma importancia que sacar el balón jugado. En el equilibrio, dice, está la clave. En esta charla que ha mantenido con ESTADIO, Javi García abre la veda y no le importa hablar de Europa, objetivo que condiciona, claro está, a "dar el 200 por ciento" en cada partido "para poder soñar con ello". Su ilusión, poder jugar, como ha hecho en el resto de equipos en los que ha estado, competición continental con la camiseta de las trece barras.

- ¿Con qué sensaciones ha llegado a este nuevo parón?

- Es cierto que al no conseguir la victoria en el último partido uno no termina del todo contento, y más sabiendo los partidos que habíamos hecho en nuestro campo, que habían sido bastante buenos. Pero, sobre todo, por la manera en la que se empató. Ir perdiendo contra el Getafe, sin menospreciarlo... Veníamos de hacer buenos partidos y encajamos esos dos goles. Es cierto que conseguimos el empate, pero las sensaciones, al acabar, no fueron tan buenas. Siendo positivos, conseguimos sacar un punto que al final suma.

- ¿Cómo explican que el equipo sea el que más goles encaja a balón parado de LaLiga?

- Creo que todo es cuestión de concentración. Tenemos que ser conscientes de que cualquier equipo que venga a jugar contra nosotros ya sabe cómo jugamos, sabe que lo va a pasar mal. Somos un equipo que mantenemos mucho la pelota y el rival sabe que sus opciones pasan por el contraataque y la bola parada. Es cierto que cuando no tenemos el balón, por poco tiempo que sea, tenemos que estar muy concentrados, porque los rivales viven de eso. Tenemos que estar concentrados y sobre todo en los partidos en casa.

- ¿Lo de encajar tantos goles es algo que va con el estilo?

- A ver, una cosa no quita la otra. El míster nos lo dice. Nos gusta tener la pelota y cuanto más la tengamos menos nos van a atacar. Eso es lógico. Pero sí es cierto que aunque tengamos la pelota tenemos que estar muy concentrados, no podemos encajar tantos goles. No podemos fiarnos de que siempre nos va a entrar la pelota, o que siempre vamos a estar igual de acertados. Habrá días en los que las cosas no van a salir tan bien y nos costará hacer goles, y cualquier equipo del mundo debe intentar mantener su puerta a cero. Nosotros, como todos, tenemos que intentarlo.

- Eso contrasta un poco con lo que piensa el míster. Él prefiere quedar 4-4 que 0-0, según ha dicho.

- Todos estamos con el míster, estamos disfrutando -yo, especialmente- con el juego que nos ha implantado, pero, es una manera de verlo. Al fin y al cabo, el punto vale lo mismo. Yo y la gente que estamos atrás preferimos no encajar goles. Al míster le gustan los partidos bonitos, los partidos en los que el aficionado disfruta. Son puntos de vista. Imagino que a Adán, como a mí, no le gustará el 4-4.

- La clave será encontrar el término medio.

- Lo que no podemos es encajar tanto, que es lo que nos está costando los puntos. No podemos estar bien con el balón ofensivamente y, luego, tener esos momentos de poca concentración a la hora de defender. Sobre todo, en partidos como los del Espanyol, en los que el rival no hizo prácticamente nada y se llevó los tres puntos por esos despistes defensivos. Creo que tenemos que estar súper concentrados cuando no tengamos la pelota, sea un minuto, dos, porque nos puede costar puntos.

- Hace unos días Guardado sugirió la posibilidad de, en determinados momentos, adaptar el sistema y jugar de otra forma.

- Todos los equipos nos conocen. Uno puede ser fiel con sus ideas y morir con ellas, pero al fin y al cabo lo que cuenta es sumar puntos, estar ahí arriba. El míster es el primero que quiere estar arriba y, bueno, también se puede jugar con eso. Ya, hoy en día, todos los equipos nos conocen. Hay días en los que no estaremos tan acertados con la pelota como otros y lo que tenemos que tener claro es que no podemos perder la concentración, para poder saber conservar ese puntito. Tener un puntito de madurez para saber que si la cosa está complicada, sacar un punto fuera de casa siempre está bien.

- ¿Ser el único jugador de su perfil en la plantilla le hace sentir un poco más de presión?

- Yo la presión la siento porque me la impongo yo mismo. A mí no me gusta estar lesionado, creo que como a cualquiera. En los últimos años me he dado cuenta de que las lesiones vienen por no trabajar. Llevo tres años trabajando mucho, antes y después de los entrenamientos, cuidándome mucho. Gracias a Dios, las lesiones me están respetando. Me dio mucha rabia lesionarme contra la Real por un golpe y, presión, no. Yo, encantado de ser el único jugador de esas condiciones. Trabajo e intento cuidarme para estar siempre ahí.

- ¿Le ha dicho Setién en algún momento: ´Javi, ni te constipes´?

- (Risas) En el centro del campo tenemos muchos jugadores. Es cierto que de mis características, quizás no, pero somos en total seis jugadores. En esos momentos en los que no esté, que espero que sean poquísimos o ninguno, tiene jugadores con los que poder contar. El míster tiene mucha experiencia y sabrá lo que hacer.

- ¿Cómo valora el primer cuarto de temporada?

- El balance es bueno. Yo creo que el míster ha cambiado la mentalidad de prácticamente todos los jugadores y no es fácil. Llegar y en tres meses cambiar la mentalidad de todos es complicado. De hecho, estamos todos muy sorprendidos por lo rápido que ha sido todo y, de hecho, se están viendo los buenos resultados. El equipo está ahí metido, entre los siete/ocho primeros, y quiere más. Yo creo que queremos más. Las cosas están saliendo bien. Tenemos que mejorar esos pequeños detalles, porque al final son los que marcan la diferencia. No encajar goles es lo que hace estar ahí arriba. Por mi experiencia sé que las diferencias las marcan los goles en contra y, mejorando eso, el equipo puede seguir peleando ahí arriba, que es donde todos queremos estar.

- Por lo que veo, se atreven ya a hablar de Europa...

- Somos prudentes. Llevamos poco tiempo juntos, ha habido muchos cambios y creo que con lo que se tiene que quedar la gente es que lo hemos aceptado súper rápido. No es normal que todo vaya tan rápido ni tan bien en tan poco tiempo, por lo que somos precavidos. La gente es ambiciosa y quiere estar ahí, pero lo que no podemos hacer es marcarnos una meta a largo plazo. Hasta mayo pueden pasar muchas cosas, queda mucho tiempo. Para nosotros, los últimos partidos nos han demostrado que tenemos que ir paso a paso, despacito. El primer objetivo es Eibar, porque va a ser un partido difícil, pero tenemos que ir así. Dando el 200% en cada partido se puede soñar con estar ahí, pero que la gente mantenga la calma.

- ¿Ve al equipo preparado para jugar en Europa?

- Nosotros, lo que tenemos que ser es inteligentes. No tenemos que decir ni Europa ni nada, hay que ser inteligentes. La afición lo sabe, viene de pasar unos años complicados y no vamos a pasar de no tener nada a, de repente, tenerlo todo. Ojalá que sí, pero el techo nos lo va a marcar semana tras semana. Nuestros objetivos van a ser a corto plazo.

- ¿Ha sido contraproducente que el equipo haya tenido un arranque bueno por toda la expectación que ha generado?

- Si a todos nos hubiesen preguntado a principio de temporada que si querríamos estar donde estamos ahora mismo, todos lo hubiésemos firmado. Estamos octavos y creo que está muy bien. Es cierto que la afición se ha ilusionado, pero hay que entenderla, lleva mucho tiempo pasándolo mal y por fin está viendo que puede disfrutar de su equipo. Tienen que estar tranquilos, nosotros lo necesitamos. El nerviosismo del otro día lo notamos en el campo...

- Y no ayuda, imagino...

- No te voy a mentir. No es fácil. Igual que cuando 50.000 personas están encima de ti, correr no te cuesta nada aunque estés cansado, sentir ese runrún puede ponerte nervioso. El otro día fue la primera vez que lo sentimos y creo que fue un cúmulo de todo. La primera parte sabíamos que no podíamos estar perdiendo 0-2 con el Getafe. Se juntó todo. Las ganas de ganar... La gente a lo bueno se acostumbra rápido. Todos. El ser humano. Y lo que sí pedimos es un poco de calma, que estén ahí. Al final, somos los mismos que hemos hecho partidos buenísimos, la gente ha disfrutado con nosotros. Y no van a salir todos los partidos.

