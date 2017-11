Javi García: "¿Rubén Castro? Va a ser un papelón para el míster tener que elegir"

Durante la extensa entrevista con Javi García, ESTADIO Deportivo también quiso preguntarle al murciano sobre la percepción que tenía del Betis antes de que le llegara el verano pasado el interés verdiblanco, así como de la vuelta de Rubén Castro, un ídolo para el beticismo. "Seguía al Betis porque tenía aquí a un amigo de la infancia, Adán. Es muy amigo mío y lo seguía. Pero, este año, cuando se pusieron en contacto conmigo sí que es verdad que me llamó mucho la atención lo que se estaba haciendo en el club", admite el centrocampista, que desvela qué fue lo que le hizo poner al Betis por delante del resto de opciones: "Un poco de todo. La vuelta de Serra, se estaban haciendo muchos fichajes... Llegaba gente que te hacía pensar que iban a pasar cosas bonitas. El estadio. Fue un poco de todo. Gracias a Dios, no me equivoqué, porque las cosas están yendo súper bien. Gracias a Dios, he estado en equipos que han estado jugando en Europa, y me apetece vivir eso con el Betis".

En cuanto a la acogida del vestuario bético, Javi García reconoce que todo han sido facilidades: "Yo es que era muy fácil. Date cuenta de que venía de un vestuario muy complicado, no por la gente, pero... era un vestuario ruso y con poquito me conformaba. Y, de repente, llego aquí, a un vestuario con gente joven, con gente humilde y si a eso le sumas a Joaquín, pues pasas de no tener nada a tenerlo todo. Y en ese aspecto estoy encantado".

Sobre el regreso de Rubén Castro, que podrá jugar con el Betis a partir del 1 de enero, el mediocentro explica: "Rubén aquí es un ídolo. Y, aparte, es un magnífico jugador. Un jugador que en los últimos años ha metido muchísimos goles. Para mí ha estado dentro del país poco reconocido, porque es un jugador que le ha dado muchísimo al Betis. A nivel nacional, ha estado poco valorado, porque hay pocos jugadores que hayan estado siempre ahí como ha estado Rubén. Incluso, cuando las cosas no van tan bien en su equipo. Yo, personalmente, estoy encantado de que venga, porque va a sumar. Es cierto que ahora tenemos a Sergio y a Tonny que están súper bien. Muchas veces lo comentamos entre nosotros, que va a ser un papelón para el míster tener que elegir".

Ese "papelón" será para Setién, pero la plantilla sabe que trabajará como uno más: "Si viene, va a ser uno más en el vestuario, como lo somos todos. Imagino que él lo sabrá. Aquí todos peleamos por estar en el once. Para el míster tiene que ser hoy en día muy difícil escoger entre Tonny y Sergio, porque están los dos muy bien, y para nosotros es fenomenal. No querría estar en su situación. Rubén tendrá que trabajar como todos. Yo recuerdo, cuando hablé con el míster, que me dijo que me tendría que ganar mi puesto. Pero Rubén lleva muchos años en esto y él lo sabe".