Javi García, sobre la selección: "Lo veía más complicado estando en Rusia"

La última parte de la entrevista a Javi García se centra en sus posibilidades de estar en alguna lista de Julen Lopetegui para jugar con la selección española. El verdiblanco fue un habitual en las escalafones inferiores de la 'Roja', llegando a jugar con la absoluta en dos ocasiones de la mano de Vicente del Bosque.

El de Mula debutó el 26 de mayo de 2012 frente a Serbia jugando 22 minutos, y volvió a repetir con el combinado absoluto el 10 de septiembre de 2013 frente a Chile, donde disputó 79 minutos. Con la llegada de Lopetegui, muchos jugadores han ido debutando con el nuevo seleccionador, aunque la próximidad del Mundial quizás no ayude a citar a jugadores no habituales, al menos, hasta que llegue la cita de Rusia.

Sin embargo, el bético no se rendirá fácilmente y cree que estando en España, sus opciones crecen. "Lo veía más complicado cuando estaba en Rusia. Era imposible poder ir. Pero yo he venido también para eso, para que la gente tenga una idea sobre mí. La gente aquí no me ha conocido realmente como futbolista y antes de retirarme yo quiero que la gente aquí me conozca. Para bien o para mal, sabía que me exponía a que si las cosas no iban bien no me conociera realmente, pero yo se lo decía a mi mujer, que una de las razones para volver era esa", admite en la entrevista a ESTADIO Deportivo.

"Quiero que me conozcan en mi país y la gente me recuerde como futbolista. Yo quiero disfrutar mi liga. No quiero dejar el fútbol y no haber podido disfrutar de jugar en campos como el Villamarín, como San Mamés... Quiero haber jugado en todos esos campos", reconoce el verdiblanco, que ahora disfruta del fútbol en LaLiga.