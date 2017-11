A Sergio León el tridente con Sanabria y Rubén le parece "top"

Algunos no ven con buenos ojos su regreso, pero la mayoría desea que Rubén Castro se una en enero a Sergio León y Tonny Sanabria, quien está cubriendo con éxito estos meses la ausencia del canario. Setiçen cuenta en estos momentos con dos delanteros y ambos están viendo portería con suma facilidad, pero no eso no impide que también pueda tener su sitio un goleador histórico del club como Rubén.

Algunos miembros del plantel, como Joaquín, ya han dejado claro que recibirán al canario con los brazos abiertos, e incluso ha mostrado su alegría uno de los dos que serán sus competidores por un puesto en el equipo, un Sergio León que comentó la portada de ED en Instagram con un clarividente "Tridente top, top".

Desde luego, con los tres en nómina el Betis se aseguraría una importante cantidad de goles que, quién sabe, podrían darle para competir por un puesto que dé accesos a Europa. Al menos, a Sergio León le gusta.

