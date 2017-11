Piccini: "Ir al Betis fue un acierto"

Tras superar un período de adaptación y desempeñarse mejor en las tareas defensivas, a Cristiano Piccini le va bien en Portugal. El otrora lateral derecho del Betis aún sueña con estar en el Mundial de Rusia, aunque Italia está en el alarmbre.

En una entrevista concedida a Calcio2000, el lateral analiza su pasado y su presente. "Dejé Italia para al Betis, un equipo con un gran impacto. Era importante para mi crecimiento profesional. Podía quedarme en Italia, pero prefería España, y fue un gran acierto que, finalmente, me llevó al Sporting", explica.

"En el Betis me adapté de inmediato, también porque hablaba español bastante bien. El comienzo no fue fácil. Sufrí demasiadas lesiones en la primera temporada. En el segundo año, después de 18 juegos seguidos, me rompí el cruzado. Afortunadamente, el año pasado todo salió bien y finalmente recibí la llamada del Sporting", comenta el italiano, autor de tres goles y otras tantas asistencias en la 16/17.

¿Cómo es Jorge Jesús?, le preguntan. "Un entrenador importante, un ganador, un perfeccionista. Con él nunca se hace nada bueno (risas). Incluso si haces un superpartido, siempre tiene algo que decirte, pero está bien. Es la forma correcta de mejorar. En mi elección de aceptar la oferta del Sporting, influyó que él hubiese apostado por mí", indica el exverdiblancp.

Y en Lisboca está "de maravilla", dice. "Tuve la suerte de vivir en Florencia, Sevilla y ahora en Lisboa. Hay mucho que hacer y ver. Aquí encuentras todo. Se come bien, aunque, tengo que admitirlo: la cocina italiana es otra cosa (risas). ¿De vuelta en Italia? No, por ahora no. Estoy haciendo una carrera importante y creo que Italia no está en mi futuro. Al menos, en mi futuro inmediato. Claramente, algunas veces echo de menos mi país, ¡pero estoy siguiendo mi camino. ¡Y claro que pienso en la selección! Es un objetivo de cualquier jugador con una pizca de ambición", termina el lateral transalpino.