La rotación da sentido a la filosofía de Setién

Quique Setién es un hombre con las ideas muy claras, un técnico amante del fútbol de toque, de elaboración. Sin embargo, su filosofía va más allá de su propuesta futbolística. Parte del éxito del preparador heliopolitano reside en su gestión del vestuario. Setién ha conseguido, en el poco tiempo que lleva al frente del vestuario, que todos y cada uno de sus chicos se identifiquen con su idea. En definitiva, se ha ganado la confianza del plantel con un discurso didáctico y práctico, así como un sentido de la justicia que difícilmente se ve en el mundo del fútbol.

El técnico predica con el ejemplo. Nada más entrar en el vestuario les aseguró que los trataría a todos por igual y, de momento, ha cumplido su palabra. Como muestra: las rotaciones.

Tanto es así que en las once jornadas que se han disputado hasta el momento, el Betis no ha repetido equipo en ninguna de ellas. Y lo ha hecho más por convicción que por necesidad, que algunos casos ha habido.

En este sentido, lo curioso es que el Betis es uno de los ocho equipos de LaLiga que no ha repetido once en lo que va de curso, pero de todos ellos tan sólo Betis, Valencia y Las Palmas no juegan competición continental. De hecho, oxigenar y repartir minutos en los conjuntos 'europeos' tiene sentido, puesto que, con el inicio de la Copa del Rey, están inmersos en tres competiciones. Pero el Betis apenas ha disputado un encuentro en el Torneo del K.O., además de los once reglamentarios de la competición doméstica, por lo que la decisión de Setién no responde a una necesidad de dosificar a su plantilla, sino más bien a su deseo de premiar esfuerzos y recompensar el trabajo.

En cualquier caso, el míster ha tratado de repartir minutos de una forma justa y coherente, buscando siempre que sus decisiones no afectasen al rendimiento global del equipo en LaLiga.

De esta forma, tiene a todos sus jugadores enchufados y el mejor ejemplo de ello son Sergio León y Tonny Sanabria. Por norma (salvo alguna excepción), solo uno de ellos ha sido titular en cada partido, lo que ha elevado el nivel de competencia entre ambos. El resultado: trece goles entre los dos.

En el lado negativo de la balanza de las rotaciones encontramos que los cambios para algunos jugadores pueden suponer un freno a su continuidad. Así, Setién ya ha utilizado a todos sus jugadores, incluidos los canteranos Redru, Narváez y Francis, con los que también cuenta para los entrenamientos habitualmente.

Los más usados hasta el momento han sido Adán y Barragán, que han sido titulares en todos los encuentros. El lateral sólo se ha perdido unos pocos minutos ante el Levante, pero el meta ha hecho pleno. En el segundo escalón de los más utilizados se encuentran el extremo gaditano Joaquín y el central argelino Aïsa Mandi, que han arrancado de inicio en diez de los once partidos ligueros.

En nueve de once lo hicieron Javi García y Guardado. Todos ellos, junto al todavía lesionado Durmisi, podrían constituir la columna vertebral de un Betis en el que jugadores como Camarasa, Amat, Fabián, Cristian Tello o Alin Tosca han alternado suplencias con titularidades.

Menos minutos han tenido sus compañeros Nahuel, Rafa Navarro, Campbell o Boudebouz, aunque en el caso de estos dos últimos el motivo ha sido médico.