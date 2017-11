Barragán: "Me gustaría quedarme aquí muchos años"

Antonio Barragán, lateral diestro del Betis, afronta esta semana ya con el objetivo puesto en el partido del próximo lunes ante el Eibar, aunque antes, un amistoso este miércoles contra el Écija Balompie, un encuentro que "vendrá bien para competir entre semana y servirá para llegar lo mejor posible al partido ante el Eibar".

El verdiblanco se ha erigido como el dueño de la banda derecha, siendo indiscutible para Setién, y eso que no comenzó la pretemporada como el resto de sus compañeros. "Tuve una operación de nariz el 31 de mayo, en junio no hice nada de ejercicio físico porque me lo impidió el doctor, así que empecé la pretemporada sin haberme ejercitado, por suerte tuve la confianza del míster. ¿Una nota? No soy quién para ponerme nota, intento trabajar al máximo y dar todo de mí, lo más importante es dar todo salgan las cosas o no salgan", ha comentado en los micrófonos de Radio Sevilla.

En cuanto a su futuro, Barragán tiene claro que le gustaría seguir en Heliópolis. "Mi intención es permanecer en este club todo el tiempo que ellos quieran, me gustaría quedarme aquí muchos años", ha reconocido el sevillano, que también ha aludido al derbi: "Es un partido que se vive de otra forma pero son tres puntos más, así hay que verlo".

Sobre las aspiraciones del Betis en este campeonato liguero y la posibilidad de luchar por Europa, el lateral no se cierra a nada: "Hemos tenido un buen inicio de Liga, pero este equipo no ha tocado techo, estamos en esa dinamica positiva y toca seguir trabajando. Hay que ser ambicioso, ir paso a paso, llevamos solo tres meses de competición y nos estamos conociendo todavía, hay que tener paciencia y ya se verá más adelante, pero esperamos estar lo más arriba posible. Esa es la mentalidad que tenemos todos, te da una pizca de ilusión el pensar más allá de la permanencia, vamos en el buen camino y ojalá se vea al Betis en Europa el año que viene".

Por último, con respecto a la vuelta de Rubén Castro y la opción de que pueda jugar en el Betis a partir de enero, el bético lo tiene clarísimo: "Rubén es una buena incorporación, es historia viva del Betis, si se queda estaremos encantados porque sabemos la calidad que tiene, lo vamos a recibir con los brazos abiertos, si fuera por nosotro estaría aquí mañana mismo, aunque son otros los que tienen que decidir".