Cardeñosa lo ve en el buen camino

Es y seguirá siendo una voz autorizada en el Betis, del que fue jugador durante once temporadas -de hecho, nadie vistió por el momento más veces la camiseta con el escudo de las trece barras en Primera (306)- y entrenador entre 1989 y 1991.

Este lunes, Don Julio Cardeñosa participaba en la tertulia de Radio Sevilla, donde se vanaglorió del crecimiento de los verdiblancos en el presente curso. "Ya no estamos tan lejos del Sevilla; en la clasificación, por ejemplo, a dos puntos. Nos pueden ganar, claro, pero este año sí tenemos opciones de ganarles. Años atrás, no, pues la diferencia era abismal, pero esta campaña diría que hay poca diferencia", sentenciaba 'El Flaco', conforme con el nuevo estilo que intenta aplicar Quique Setién: "Es la forma de jugar que siempre ha gustado a los béticos. Creo que al noventa por ciento le gusta la forma de jugar que está implantando. Él no va a cambiar su modelo, porque siempre ha utilizado el mismo. Es un hombre de carácter, como ocurre con Serra Ferrer, por lo que es normal que a veces puedan chocar. A Quique lo conozco de enfrentarme contra él; a Lorenzo, algo más a fondo".

En otro orden de cosas, el vallisoletano aboga por dar su sitio en enero a Rubén Castro, aunque sin concesiones: "A un futbolista como él hay que recibirlo con los brazos abiertos por todo lo que ha dado al Betis en los últimos años. No estorba, pero jugar le va a costar mucho trabajo, pues va a llegar a un equipo que ya está hecho". Será seguramente el único movimiento invernal, puesto que Cardeñosa no cree que haya más fichajes:"Están esperando a Boudebouz".

Por último, la leyenda heliopolitana no echa de menos otro rol en el club de sus amores: "Soy el primero que me he apartado, así que lo vivo con naturalidad. Me gusta estar al margen; veo a mi Betis yo solo por la tele. A veces, discuto con ella. Soy un hombre tranquilo y, cuantos menos follones, mejor. Cuando hay que ir a un acto, si me apetece, voy. Gracias a Dios, el fútbol me ha dado margen para hacer lo que vi conveniente".