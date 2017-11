La esperanza de Javi García

Cuando esta noche la selección española juegue contra Rusia en San Petersburgo, Javi García lo verá desde casa con sensaciones encontradas. El jugador verdiblanco, que ha ganado ligas en España, Rusia, Inglaterra y Portugal, dejó el Zenit de San Petersburgo por el Betis en agosto, justo antes de que el equipo ruso jugase su primer partido en el nuevo estadio de Krestovsky, que albergará siete partidos del Mundial, incluida una semifinal. Ahora que ha regresado a España, el centrocampista ha reavivado sus esperanzas de volver a lucir los colores de la 'Roja'. De hecho, tal y como confesó en una entrevista a ED, uno de los motivos por los que regresó fue ese.

"Volver a la selección nacional era prácticamente imposible mientras estaba en Rusia", insiste Javi García en una entrevista en 'Reuters'. "Pero ahora he vuelto a España y todo el mundo mira los partidos del Betis, así que ¿por qué no? Mientras que las cosas vayan bien para el equipo nunca se sabe lo que puede llegar a pasar a nivel personal", añade el bético, que ha vestido en dos ocasiones la nacional.

Hoy por hoy, es difícil desbancar a Sergio Busquets como primera opción como pivote de la selección; pero si García continúa jugando a este nivel, existe la posibilidad de que Lopetegui se fije en él.

El Betis, uno de los históricos del fútbol español y uno de los tan solo nueve equipos que ha ganado LaLiga, ha pasado las dos últimas temporadas sobrevolando la zona de descenso tras años de mala gestión.

Sin embargo, el conjunto de La Palmera ha tenido un impresionante comienzo de temporada, situándose octavo en la clasificación, a dos puntos de los puestos europeos.

En septiembre, el equipo se anotó una impresionante victoria de 0-1 contra el Real Madrid, equipo en el que se formó Javi García, convirtiéndose así en el primer equipo en 73 encuentros en mantener su portería a cero contra la formación de Zinedine Zidane.

En el actual equipo verdiblanco, el ex del Zenit es una pieza clave, otorgándole la estabilidad y las dotes de liderazgo que no tenía. De hecho, en los 173 minutos que el muleño no ha estado en el campo esta temporada, el Betis ha encajado nueve goles, uno cada 19 minutos. "El Betis ha cambiado muchas cosas este año. Tenemos como director deportivo a Lorenzo Serra Ferrer, que fue un importante entrenador en su día y que sabe mucho de fútbol", asegura el ex canterano del Real Madrid.

"Tenemos también a Quique Setién como entrenador, del que todos sabemos que le gusta que sus equipos jueguen un fútbol atractivo. Cuando Quique llegó y vi el tipo de jugadores que el club estaba fichando, tuve muchas ganas de venir aquí", explica el murciano en la entrevista, en la que añade: "Al principio pensé que me llevaría tiempo volver a adaptarme porque el ritmo de juego en Rusia es muy distinto al de España, pero todo ha ido bien desde el principio".



Una carrera de éxitos

García, de 30 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid pero necesitó marcharse en 2009 al Benfica para hacer carrera. Después de tres años y cuatro trofeos, fichó por el Manchester City, sumando otro título de liga después de que su equipo arrasase con el Liverpool en el emocionante final de la temporada de 2013/14.

El traslado a la fría ciudad de San Petersburgo para unirse al Zenit pudo no parecer una jugada demasiado lógica, pero en Rusia García prosperó tanto dentro como fuera del campo y ganó el cuarto título de liga de su carrera. "En España la gente suele ir a la playa en sus vacaciones de verano pero yo animo a todo el mundo a ir al Mundial y visitar Rusia, cambiará la forma en la que piensas sobre el país", concluye.