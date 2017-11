Setién no le quita ojo a Michel Macedo

Pasadas 11 jornadas, ya pueden extraerse algunas conclusiones sobre la planificación realizada por Serra Ferrer. Casi todas, positivas. Uno de los asuntos más urgentes que tuvo que solucionar el de Sa Pobla fue el del lateral derecho, dado que el club vendió a Cristiano Piccini, al Sporting de Portugal, muy pronto. El elegido fue Antonio Barragán (30), quien había descendido con el Middlesbrough a la Championship tras haber rendido a buen nivel en el Valencia (tenía una amplia experiencia en LaLiga) y que se presentaba, por tanto, como una interesante oportunidad de mercado.

El otrora canterano del Sevilla está aportando mucho tanto en defensa como en ataque (sólo Adán ha estado más tiempo sobre el verde que él) y ya nadie duda de que el Betis ejecutará el próximo verano su opción de compra, la cual asciende a un millón de euros. En Heliópolis, no obstante, piensan en aumentar la competencia en su demarcación, donde también está un Rafa Navarro que apenas cuenta con la confianza de Quique Setién. El de Salteras tan sólo ha disputado 115 minutos, 30 de ellos en LaLiga, y únicamente Joel Campbell, por su lesión, y Dani Giménez, en su condición de portero suplente, han partcipado menos.

Y en el Betis tienen intención de reforzarse ahí sin necesidad de pagar por un traspaso. No en vano, la idea que ronda la mente de Setién, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, es la de convencer a Michel Macedo (27) para que vista de verdiblanco a partir del próximo verano.

Setién fichó al hispano-brasileño, libre, en 2016 y le hizo jugar prácticamente siempre que su condición física se lo permitió. En total, Michel jugó 26 encuentros, en los que dio cuatro asistencias. En la presente temporada, en la que ha dado un pase de gol, también está siendo titular en Las Palmas.

El ex del Almería está recibiendo llamadas de varios clubes brasileños (Flamengo, Sao Paulo y Palmeiras), pero su intención es la de seguir en LaLiga. Setién no le quita ojo y, si no renueva con Las Palmas -por ahora, no tiene intención de hacerlo-, podría acabar siendo la próxima temporada la competencia de Barragán. A coste cero.