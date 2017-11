El agente de Fabián: "El Betis y el jugador quieren lo mismo"

Uno de las cuestiones que ocupa y preocupa en la dirección deportiva verdiblanca es la ampliación y mejora de contrato de Fabián. El canterano verdiblanco, tras una temporada cedido en el Elche, se ha destapado en la presenta campaña como un jugador más maduro y listo para competir en la elite. Sus buenas actuaciones con el Betis y el hecho que su cláusula apenas es de 15 millones, hizo que volvieran a aparecer los fantasmas de un nuevo 'caso Ceballos'.

El palaciego tiene contrato en vigor con el Betis hasta el 20 de junio de 2019 pero la entidad helipolitana no quiere dormirse y que vuelva a ocurrir algo parecido como con el ahora jugador del Real Madrid. Mientras el centrocampista se muestra tranquilo y centrado en el fútbol, su representante, Álvaro Torres, también llama a la calma. "Fabián está muy contento en el club, es cierto que estas semanas hemos tenido una primera toma de contacto donde el club nos ha trasladado que quieren que esté muchos años en el club, esto ha sido acogido de buen agrado por el jugador. La sintonía entre las dos partes es muy buena, ambos queremos lo mismo, pero no podemos adelantarnos a los plazos, con el paso de los meses se irá viendo", ha dicho el agente del bético en Radio Sevilla.

Preguntado precisamente sobre si podría llegar a producirse una situación similar como con la de Dani Ceballos, el agente ha sido claro: "Nosotros defendemos los designios de nuestros jugadores, y el Betis defiende sus intereses, esa es la realidad. Son casos diferentes, todos los casos son diferentes, en el corto plazo tiene dos años de contrato y él está feliz aquí. Se habla mucho de la cláusula pero ni Fabián ni nosotros pensamos en la cláusula, no es algo que nos planteamos. Sí puede perjudicar el que sea canterano en la negociación, porque a veces por ser de la casa se le trata de otra manera. Nos sentaremos en los próximos meses para ver si un acuerdo es posible o no es posible".

Dicha cláusula, cifrada en 15 millones, no es una cantidad que pueda pagar cualquier a ojos de la agencia de representación del palaciego: "No es una cifra baja, pero todo dependerá del rendimiento de Fabián, en cualquier caso como digo, no pensamos en que ningún club la pague ni será un problema el subir la cláusula en un futuro dentro de las negociaciones con el Betis".