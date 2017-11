El agente de Fabián: "El Betis y el jugador quieren lo mismo"

Una de las cuestiones que ocupa y preocupa en la dirección deportiva verdiblanca es la ampliación y mejora de contrato de Fabián Ruiz, quien, tras varias temporadas amagando, está protagonizando por fin su eclosión a las órdenes de Quique Setién. El canterano verdiblanco, tras una temporada cedido en el Elche, se ha destapado en la presenta campaña como un jugador más maduro, fuerte y listo para competir en la elite. Sus buenas actuaciones con el Betis y el hecho de que su cláusula apenas sea de 15 millones hicieron que volvieran a aparecer los fantasmas de un nuevo ´caso Ceballos´, si bien el palaciego tiene contrato en vigor con el Betis hasta el 30 de junio de 2019.

Sea como fuere, la entidad heliopolitana no quiere dormirse y que vuelva a ocurrir algo parecido a lo que aconteció con el ahora jugador del Real Madrid, que se está saliendo literalmente con España sub 21, compartiendo medular precisamente con su otrora compañero de fatigas Fabián. Mientras el ´6´ se muestra tranquilo y centrado en el fútbol, su representante, Álvaro Torres, también llama a la calma. "La sintonía entre las dos partes es muy buena; ambos queremos lo mismo, pero no podemos adelantarnos a los plazos; con el paso de los meses se irá viendo", dijo este miércoles el agente del bético en los micrófonos de Radio Sevilla.

Preguntado precisamente sobre si podría llegar a producirse una situación similar a la de Dani Ceballos, el intermediario era claro: "Nosotros defendemos los designios de nuestros jugadores y el Betis defiende sus intereses; ésa es la realidad. Son casos diferentes, familias diferentes; todos los casos son diferentes. En el corto plazo, tiene dos años de contrato y él está feliz aquí. Se habla mucho de la cláusula, pero ni Fabián ni nosotros pensamos en eso ahora mismo. No es algo que nos planteemos. Sí puede perjudicar el que sea canterano en la negociación, porque a veces, por ser de la casa, se le trata de otra manera; no sólo en el Betis, sino en todos los clubes. Nos sentaremos en los próximos meses para ver si un acuerdo es posible o no".

Quince millones

Dicha cláusula liberatoria, cifrada en 15 millones de euros, no es una cantidad que pueda pagar cualquier a ojos de la agencia de representación del palaciego, 'You First Sports': "No es una cifra baja... ni tampoco alta, pero todo dependerá del rendimiento de Fabián, que, si se sale esta temporada, podría convertirla en asequible; en cualquier caso, como ya he dicho, no pensamos en que ningún club la pague, si bien estas cláusulas están precisamente para estos casos. Además, no será un problema subirla en un futuro dentro de las negociaciones con el Betis".