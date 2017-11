La alegría de Durmisi

Su reciente rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha ha impedido a Riza Durmisi participar en la repesca para Rusia 2018 que su selección, Dinamarca, ha disputado ante la República de Irlanda; eliminatoria que en la noche del martes vivió su partido definitivo en el Aviva Stadium de Dublín, donde los nórdicos estaban obligados a ganar o empatar con goles para estar en Rusia. Finalmente, y no con poco sufrimiento, la Dinamarca de Durmisi estará en el Mundial gracias a la goleada ante la Irlanda de O´Neill, que se adelantó en el 6´ de partido. Christensen, un ´hat-trick´ de Eriksen y Bendtner, de penalti, voltearon el marcador final (1-5).



No es de extrañar, por ello, la alegría del lateral del Betis, quien rápidamente tiró de las redes sociales para felicitar a los suyos y, de camino, apuntarse a la próxima cita mundialista, si su seleccionador lo estima oportuno, como suele ser costumbre. "¡Estoy muy contento por la clasificación de Dinamarca para el Mundial!", dijo el internacional danés, quien, eso sí, no se olvida del partido del próximo lunes con los de Heliópolis: "Ahora, a concentrarse en el Eibar, el equipo es lo más importante".





Estoy muy contento por la clasificación de Dinamarca para el Mundial! Ahora, a concentrarse en el Eibar, el equipo es lo más importante! — Riza Durmisi (@RizaDurmisi) 14 de noviembre de 2017

Cabe recordar que los de Quique Setién cerrarán este lunes, ante el Eibar, en Ipurúa (21:00 horas), la jornada número 12 en Primera división.