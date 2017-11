Rubén Castro, 'maestro' de Ceballos

La selección española sub 21 goleó en la noche del martes a Eslovaquia por 5-1 en un partido en el que uno de los principales protagonistas fue el exbético Dani Ceballos. El ahora jugador del Real Madrid, con tres goles, tuvo una actuación sobresaliente en Cartagena, de ahí que no fuera de extrañar su felicidad tras el partido.

Ceballos, "muy contento", mostró entre diversas bromas su alegría por lograr "el primer hat trick" de su carrera, tal y como confesó en declaraciones al programa de El Transistor de Onda Cero. Una intervención en la que el utrerano también tuvo tiempo de recordar a un excompañero bético, Rubén Castro. A tenor de lo expuesto por Ceballos, el canario, ya en España tras haber concluido su aventura en China, está muy pendiente a la actualidad deportiva, por lo que apenas tardó en recordarle al internacional español sub 21 quién fue su 'maestro'. "Rubén Castro me ha escrito y me ha dicho que me enseñó muy bien a tirar", confesó Ceballos, entre risas.

Pasado y futuro del Real Betis Balompié, estando Rubén Castro pendiente de poder incorporarse a la disciplina verdiblanca el próximo mes de enero, una vez que concluya su actual contrato de cesión con el conjunto chino.