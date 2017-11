Adalberto Elvira: "El Betis se siente, no se ve solamente"

Una fotografía del tuitero Manu Socarrás convirtió su imagen en viral hace unos días. Un aficionado bético, perfectamente uniformado, vivía un partido desde las entrañas de la nueva grada de Gol Sur. Hasta ahí, nada extraño. Lo llamativo es que portaba un bastón blanco, el clásico accesorio que se transforma en guía indispensable para las personas invidentes. La propia entidad heliopolitana, conmovida por la pasión de este hincha incombustible, le ha preparado un pequeño homenaje el sábado, al tiempo que ESTADIO Deportivo ha querido presentarlo al gran público y contar su historia. Una historia de superación, claro que sí, pero también de amor por unos colores.



Su nombre es Adalberto Elvira Sánchez y tiene 37 años. Vecino de Sevilla Este (en concreto, de la señera Avenida Emilio Lemos), empezó yendo al Benito Villamarín con su padre, pero no dejó de hacerlo cuando su progenitor ya no podía acompañarlo. De familia

Ya sabemos que el Betis es algo mas que un equipo, pero ayer comprendí que para algunas personas el BETIS es su único rayo de luz en la vida pic.twitter.com/ho1lOVaKAj — Manu Socarrás (@M_Socarras) 4 de noviembre de 2017

ha vivido hoy un día que no olvidará, como relata a ED. "Me han llamado delpara invitarme al entrenamiento del sábado. Creo que me tienen algo preparado. La verdad es que estoy nervioso, pero también súper contento. Quieren tener un gesto afectivo conmigo. Y, para mí, esto es lo más grande", apunta el, desde este momento, famoso hincha, que aclara que sí pudo disfrutar en sudel: "No soy ciego de nacimiento. Tenía problemas musculares por culpa de una neuropatía. Me dijeron que, con el desarrollo, me podría afectar al nervio óptico. He ido perdiendo visión progresivamente, hasta el punto de no ver ya prácticamente nada. El shock, en realidad, fue al principio, cuando empezó a agravarse lo de la vista. De buenas a primeras, no podía disfrutar de las jugadas, los goles... Me dio mucho coraje. Pero va pasando el tiempo y te tienes que acostumbrar. Yo me pongo los cascos para escuchar la narración del partido por la radio al mismo tiempo que estoy viviéndolo en la grada. De esa forma, lo puedo seguir. Porque yo lo que quiero es estar animando al, vivir ese ambiente y cantar. Ya el fútbol no voy a poder verlo de ninguna manera, pero las sensaciones son, incluso, mejores, más fuertes. El Betis se siente, no se ve solamente. Es algo más. Lo tengo clarísimo. El que es bético de corazón, entiende lo que digo sin problemas".El protagonista de esta entrevista celebra el cambio que ha experimentado el equipo esta temporada de la mano de, circunstancia que ha propiciado un arranque de temporada ilusionante para el beticismo. "Hacía tiempo ya que elno jugaba así de bien. Lo estamos disfrutando, la verdad. Además, con la grada nueva, he tenido que comprarme unos cascos nuevos para aislarme un poco y poder escuchar la radio, porque la acústica es increíble. Yo estoy en la grada baja del, la grada de animación, y, como somos más, también hay más bullicio. Ahora, se escucha el doble, por lo que lo vives aún más", apunta, al tiempo que deja claro que no hay que subir dos peldaños a la vez, sino ir de uno en uno, poco a poco, asentando el crecimiento para que la escuadra heliopolitana deje de ser un club ascensor para volver a convertirse en un aspirante a la nobleza de: "Mis expectativas para esta temporada son que elle gane aly que quedemos entre los diez primeros, que ya sería muy bueno. ¿Volver a competiciones europeas? El equipo se está haciendo todavía; vamos en una buena línea, por lo que, si nos dan una alegría, bienvenida sea, que ya nos la merecemos, pero tampoco hay que tener prisa"., por último, se refiere al duelo de rivalidad por excelencia del fútbol español, el partido de los partidos para cualquer sevillano que se precie, cuyo primer capítulo asoma a la vuelta de la esquina, seguramente en pleno. Confiesa que, como bético, no podía dejar de vivir un duelo cainita de forma especial, superando cualquier limitación y expresando un deseo para el futuro: "Loslos vivo a tope. No voy al campo contrario, porque es una caminata grande. Tampoco viajo fuera, porque tendría que llevar un acompañante, y eso me es más complicado. Estoy deseando hacer viajes con el".