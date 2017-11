Camarasa: "Hace semanas que me encuentro muy bien"

Víctor Camarasa aún no ha podido demostrar en el Betis todas las cualidades que impulsaron al conjunto verdiblanco a firmar al ex del Levante por ocho millones de euros. El futbolista ha hablado hoy en Canal Sur Radio, donde ha achacado a algunos problemas físicos su inicio de temporada. "Al principio de temporada me faltaba ritmo. Ahora hace semanas que me encuentro muy bien. También cuando estaba bien me lesioné. No soy yo el que decide quién juega, yo siempre jugaría", ha apuntado.

El centrocampista disputó los 90 minutos contra el Écija en el amistoso de ayer y aprovechó el choque para reivindicarse: "Venimos de una semana de parón. Jugamos el lunes y había muchos días en medio. Era un partido bueno para coger ritmo. Me vino bien. Esta es la línea a seguir y ahora centrados en el lunes".

Camarasa se ve capaz de jugar en varias posiciones. "Puedo cumplir muchas funciones en el campo. Me gusta tanto atacar como defender. Participar en la salida o apretar al rival en la presión. Ser polivalente es algo bueno. Si un día no puedes jugar en un sitio puedes hacerlo en otro o si no haces una función hacer otra", ha explicado.

En los últimos días, ha sido relacionado con el Schalke, algo de lo que prefiere desmarcarse: "Me han dicho cosas compañeros y eso, pero no he pensado en eso porque estoy contento en el Betis. Quiero centrame en mi club y no le he dado importancia".

En el pasado también pudo fichar por el Sevilla, aunque el jugador no se involucró en las negociaciones. "Personalmente yo no he hablado con nadie del Sevilla. Algo de información me llegó, algún contacto, pero yo no lo tuve. Acabé en el Betis que es lo que quería y estoy contento aquí", ha subrayado.

También le han preguntado a Camarasa por dos históricos del Betis, Joaquín y Rubén Castro: "Todos conocemos a Joaquín. Desde fuera se ve que es la hostia, pero desde dentro lo es más aún. Es un profesional dentro y fuera del campo. Es para aprender de él. En pretemporada coincidí con Rubén un poco de tiempo. Es muy importante para este club. Una leyenda".