Joaquín: "Me gustaría firmar ya, mañana o la semana que viene"

El capitán del Real Betis, Joaquín Sánchez, dijo hoy que está "deseando competir el lunes tras muchos días de parón", diecisiete desde el último encuentro oficial, porque "a nadie le hace gracia tantos días" sin jugar, y agregó que espera "ganar en un campo complicado como Eibar".

Joaquín, quien admitió que negocia su renovación por el Betis, señaló que "nunca se sabe" hasta cuándo estará en activo, aunque su "ilusión es continuar, pero hasta los 40 es complicado"; y añadió que "estando en activo piensas en la selección", a la que jugadores de su quinta como "Aduriz y Villa han vuelto".

"Disfruto cada momento, de cada partido. Estoy donde quiero estar. Me siento más identificado que nunca con el club y deseo alargar la carrera lo que el cuerpo aguante. Me gustaría firmar ya la renovación. Si no es mañana, la semana que viene", afirmó.

El jugador portuense, ausente del equipo nacional desde la primavera de 2008, cree que volver a jugar con España sería "un premio" y "lo máximo", aunque es "realista" y "consciente de que es complicado".

El extremo diestro señaló que "tener buenos delanteros como Tonny (Sanabria) o Sergio (León) es un lujo" y, si se incorpora su excompañero Rubén Castro, recién regresado de una cesión en el fútbol chino, sería "una ventaja para los que", como él, tienen que "ponerla en el área".

Para Joaquín, "es una ventaja jugar con este tipo de jugadores" y definió a Rubén Castro como "un futbolista con unas cualidades extraordinarias" al que "se le echa de menos por lo que es y por lo que representa".

Joaquín, que atendió a los medios tras participar en un acto benéfico de Unicef, alabó también la figura de su entrenador, Quique Setién, al asegurar que es "una pena" no haberse "encontrado antes con él" porque tiene una manera de entender el fútbol que le "gusta y ha sido un gran jugador".

"Tiene las cosas muy claras y eso nos hace ser mejor equipo. A la larga nos dará resultados importantísimos. Nuestra relación es magnífica, siempre de respeto. Es el primero que exige pero es el primero a la hora de un buen trato. Ese ambiente se agradece. Trabajar con buena sintonía es fundamental", concluyó.