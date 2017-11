Ramírez: "Me equivoqué cuando no eché a Quique Setién"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha asegurado esta mañana que se arrepiente de no haber destituido a Quique Setién antes de que acabase la temporada, cuando ya sabía que no iba a renovar y cuando el equipo comenzó una crisis de resultados que se extiende al comienzo de este curso y de la culpa, en parte, al actual entrenador del Betis.

En una amplia entrevista para UDRadio, el máximo dirigente del club grancanario aseguró que ni Pako Ayestarán ni Manolo Márquez tienen la culpa de la mala situación del equipo. "Hay que profundizar. El tramo final de la temporada pasada, con tantos partidos sin ganar, generó una psicosis. Luego, la pretemporada no salió como todos esperábamos, y lo digo ahora porque con los test que ha hecho Pako Ayestarán los últimos días nos dimos cuenta de las cosas que hicimos mal. ¿Culpa de Manolo Márquez? No. Apostamos por Manolo porque creíamos que merecía esa oportunidad y se fue dejando al equipo fuera de los puestos de descenso, y a lo mejor hoy estaríamos fuera de los puestos de descenso, nunca se sabrá. Él se marchó porque entendía que las cosas que hacía el equipo no salían como quería a pesar de que tenía todo mi respaldo" . Posteriormente declaró que fue un error esperar durante tanto tiempo al italiano De Zerbi por ello considera que quizá "meter a Manolo Márquez fue más un marrón que una oportunidad".

En este sentido, admitió que se arrepiente de lo mal que gestionó la salida de Setién, con el que cree que tuvo demasiada paciencia, aunque sólo porque tenía claro que era el entrenador que quería para el equipo: "La vida está llena de decisiones y uno tiene que tomar decisiones día a día. A veces aciertas y a veces te equivocas. Yo dije que no me volveré a sentar con un entrenador a negociar su futuro hasta que acabe la temporada. Yo me equivoqué cuando no eché a Quique Setién. En aquel momento, mi estrategia fue otra, hasta el último partido intenté que se quedara. Si hubiésemos logrado que Quique se quedara, habría hecho lo correcto porque era el entrenador que quería".

Posteriormente aclaró que la salida de Setién no es la causante de la mala racha del equipo, aunque reconoció que influyó mucho durante la pretemporada y el comienzo de esta campaña. "La marcha de Quique Setién no tiene nada que ver con la dinámica actual del equipo. Sí que arrastramos algo, que enlazó con la pretemporada y el inicio de la temporada, pero Quique Setién no tiene nada que ver, es cosa de los jugadores y sus cabezas. Yo soy el culpable porque soy el máximo responsable de este club. Yo también me equivoco y, a lo mejor, hemos tomado ciertas decisiones en el club que no han sido acertadas. Nos estamos poniendo manos a la obra para cambiar la dinámica del equipo".