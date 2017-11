'The Sun': "El Betis ya ha contactado con Wilshere"

El Betis no tiene intención de acudir al mercado de fichajes el próximo mes de enero. Sin embargo, por mor de las lesiones, podría verse obligado a ello, aunque tanto Serra como Setién son más partidarios de acudir al filial para cubrir las eventuales carencias que pudiera tener una plantilla ya de por sí corta.

No obstante, eso no impide que aparezcan nombres en la palestra relacionados con el Betis, como es el caso de Jack Wilshere, centrocampista inglés del Arsenal de 25 años.

Ya el pasado verano su nombre estuvo en la órbita verdiblanca, aunque en aquella ocasión no pasó de un mero ofrecimiento, que fue rechazado pues la prioridad para el conjunto de La Palmera era otra bien distinta. Ahora, desde Inglaterra, llevan varias semanas hablando del futuro de Wilshere, que no está contando con minutos en el equipo de Arsene Wenger.

A las puertas de cumplir contrato con los ´gunners´, el futbolista sopesa diferentes alternativas, desde renovar con el conjunto inglés, que le ha propuesto una ampliación a la baja, hasta hacer las maletas ya en enero, algo que parece lo más probable.

Pues bien, ayer el diario 'The Sun' informaba de que el Betis habría ya contactado con Wilshere para tantear su disponibilidad y el jugador no habría cerrado la puerta a la opción de iniciar una nueva etapa de su carrera en el Villamarín, información que contrata con la postura oficial del conjunto verdiblanco.

Con todo, el centrocampista británico acaba contrato el próximo mes de junio por lo que, de no llegar a ningún acuerdo para renovar, podría fichar por el club que lo quisiera a coste cero, que no quiere decir esto que la operación vaya a ser ni mucho menos barata. Y no lo será porque el otrora jugador del Bournemouth cobra actualmente una cifra superior a los 93.000 euros semanales, lo que supondría a la postre una cifra cercana a los cuatro millones de euros, desorbitada para el conjunto verdiblanco.

Wilshere ha disputado esta temporada sólo 25 minutos, tras recuperarse de la lesión que sufrió el curso pasado.