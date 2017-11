Del Cerro Grande pitará el Betis-Girona

El Comité Técnico de Árbitros hizo públicas ayer las designaciones para la jornada 13 del campeonato liguero, en la que el Betis recibe en el Benito Villamarín al Girona de Pablo Machín. Así, el encargado de dirigir este encuentro, que se juega el próximo sábado 25 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, será el colegiado madrileño Del Cerro Grande.

El balance bético con este árbitro es positivo, ya que le ha dirigido en un total de siete ocasiones, con un saldo de cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. Aún no le ha pitado este curso.

El gallego Ignacio Iglesias Villanueva arbitrará el partido Valencia-Barcelona, que se jugará el domingo 26 de noviembre dentro de la jornada 13 de LaLiga Santander, en la que el extremeño Jesús Gil Manzano pitará el Real Madrid-Málaga y el tinerfeño Daniel Trujillo Suárez el Levante-Atlético.



El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó hoy las designaciones para la citada jornada y la 16 de LaLiga 1/2/3, que se jugarán el último fin de semana de noviembre.

Espanyol-Getafe Martínez Munuera (C. Valenciano)



Alavés-Eibar Munuera Montero (C. Andaluz)



Betis-Girona Del Cerro Grande (C. Madrileño)



Real Sociedad-UD Las Palmas González Fuertes (C. Asturiano



Levante-Atlético de Madrid Trujullo Suárez (C. Tinerfeño)



Real Madrid-Málaga Gil Manzano (C. Extremeño)



Deportivo de La Coruña-Athletic González González (C. Castellano-Leonés)



Villarreal-Sevilla Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)



Celta-Leganés Hernández Hernández (UD Las Palmas)



Valencia-Barcelona Iglesias Villanueva (C. Gallego)