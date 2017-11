Pau López, o renueva en un mes... o a la grada

El director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, valoró de nuevo ayer la situación de Pau López, portero que, como avanzó ESTADIO Deportivo, gusta mucho en el Betis, ya que acaba contrato y llegaría libre el próximo verano.

De hecho, en Cornellà-El Prat se están poniendo nerviosos, avisando sin ambages a su canterano de que le espera la grada desde enero si no firma ya: "Es una renovación difícil y complicada, porque es un meta que cualquier equipo quisiera tener, pero intentaremos jugar nuestras cartas. En un mes como mucho ha de resolverse. No puede durar más allá de diciembre. Si no, tenemos que trabajar en otro portero para ser segundo o tercero el año que viene".

"Ya hemos hablado con Quique, que conoce cómo está la situación y sabe que, si no quiere firmar, no podemos perder tiempo; habrá que tomar decisiones pensando en el club", añadió Lardín.