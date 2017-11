Así vivió Durmisi la clasificación de Dinamarca para el Mundial

Para Durmisi, un fijo en la selección de Dinamarca desde hace varios años, perderse la repesca de para el Mundial fue un palo gordo. El lateral izquierdo del Betis no pudo ayudar a sus compañeros ante Irlanda, pero eso no significa que no viviera al máximo los partidos en los que la selección nórdica logró el billete para Rusia.

El Betis ha compartido un vídeo en el que se ve la pasión con la que Durmisi sufrió viendo por la tele el choque. El club introdujo una cámara en su domicilio y el resultado puede verse en este enlace.

Durmisi lo pasó mal sobre todo al comienzo, cuando se adelantó Irlanda (0-0 en la ida en Dinamarca), pero los daneses dieron la vuelta al choque con cinco goles.