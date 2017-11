Amat: "El remedio para no jugar viernes-lunes es meternos en Europa"

Resignado a jugar lunes y viernes, Jordi Amat confiesa en una entrevista para ESTADIO Deportivo que el parón ha servido para trabajar aspectos que durante las semanas de competición no se les presta tanta atención. Llegan al partido contra el Eibar con las pilas cargadas y con ganas de demostrar que lo de los últimos partidos ha sido tan solo un pequeño bajón, pero que la filosofía sigue intacta. Contento con su rendimiento en el primer cuarto de Liga, el central admite que competir en Europa es algo que motiva al vestuario y que, ya de paso, les evitaría el año próximo tener que competir fuera del fin de semana.

- ¿Cómo están llevando el parón?

- Son muchos días y al final el futbolista echa de menos la competición. Lo bueno fue el partido ante el Écija, porque te ayuda a no perder la forma.

- ¿Cómo se gestionan los entrenamientos cuando hay 17 días entre un partido y otro?

- La manera de entrenar cambia totalmente. El cuerpo técnico ha aprovechado para trabajar un poco más la fuerza, cosas que durante LaLiga no puedes porque estás pensando en cosas más tácticas. Aprovechas para hacer más piernas y eso también va bien. Te notas más cansado de lo normal, pero lo importante es que lleguemos bien al partido del lunes.

- ¿Les puede pasar factura tanto tiempo sin competir?

- Creo que no. Prefiero tener competición cada semana, pero esta semana de descanso o de trabajo diferente también nos va bien. Sí que es verdad que mentalmente puedes desconectar un poco, pero no creo que eso sea malo tampoco.

- Ser uno de los equipos más 'atractivos' para las teles es lo que tiene?

- Es verdad que ya estamos acostumbrados. Sábados y domingos hemos jugado pocos, pero al final el equipo se adapta. Preparas la semana adaptada a ese horario, pero es lo que hay. A nosotros, al final, nos da lo mismo. El día nos da igual, lo que queremos es estar al cien por cien y disfrutar del fútbol que estamos intentando hacer.

- Para eso hay un remedio...

- Sí, clasificarse para Europa la próxima temporada (Risas). Ojalá, ojalá tengamos la suerte de que el año que viene podamos jugar competición europea y así no jugaremos más un lunes o un viernes.

- ¿Se habla abiertamente de esa posibilidad en el vestuario?

- Nosotros desde el primer día no nos hemos puesto objetivos. Tenemos clara la idea de juego, que eso es fundamental en nuestro día a día. Nuestro objetivo es hacer cada día un fútbol mejor, disfrutar de lo que estamos haciendo, y hacer disfrutar a los que nos siguen.

- Pero, ¿ver las posiciones de Europa tan cerca es un acicate o da miedo?

- Eso es una motivación. Verlo ahí es muy bonito y a todos los futbolistas les ilusiona eso. Si ganas, te pones sexto, estás en la lucha, y eso es lo que estamos intentando hacer, crear un buen ambiente en el vestuario para poder conseguirlo al final de temporada.