Amat: "Setién a veces se enfada más cuando ganamos jugando mal que cuando perdemos"

En la segunda parte de la entrevista con ESTADIO, Amat nos habla sobre el presente del equipo, el partido contra el Eibar, la filosofía de Quique Setién o la lesión de Feddal.

- Partiendo de la filosofía del partido a partido... toca el Eibar, un campo y un rival peligrosos.

- Nosotros, la verdad es que no miramos al rival, pensamos en nosotros, en nuestro fútbol y es verdad que hay circunstancias que cambian: el campo es más pequeño, pero lo importante es en qué nivel estamos nosotros, qué nivel podemos dar. Vamos a ir a ganar, como cada partido. Competir contra todos y demostrar nuestro fútbol y nuestras ganas de estar arriba.

- ¿Es usted partidario de cambiar de plan en este tipo de partidos?

- No. Quique lo ha demostrado en todos los partidos, que la idea es muy clara. A veces está más enfadado cuando ganamos y jugamos peor que cuando perdemos pero hacemos lo que debemos. Esa es la filosofía, que la tenemos muy clara.

- Pero, al míster no le preocupa tanto lo de encajar goles. ¿Y a usted como defensa?

- A ver, está claro que nuestra idea de juego es agresiva, muy directa, estamos siempre pensando en atacar, hacer un fútbol vistoso desde atrás, y eso te hace aceptar que el rival va a tener opciones. Lo que tenemos que intentar es que esas ocasiones no sean importantes o peligrosas. Nuestro fútbol nos obliga a estar más abierto, pero lo aceptamos porque esta idea de juego nos va a dar más puntos, y vamos a morir en esta idea. Todos los jugadores que están en el Betis ahora mismo, lo están porque quieren disfrutar de la idea.

- Su compañero Feddal está algo tocado por la lesión en el tendón de Aquiles, ¿cómo lo está viendo?

- Él está tranquilo. Tiene molestias y está haciendo la recuperación, todo sigue su plan, pero no sé qué decisión quiere tomar. No tengo ni idea, porque nos vemos poco. Nosotros estamos en el césped y él está dentro, pero ojalá sea lo menos posible.

- La pregunta del millón: Rubén Castro. ¿Cómo llevan Sanabria y León la competencia?

- Siempre he dicho que la competencia siempre es buena. Claro que queremos contar con Rubén Castro, pero no sé cómo están las cosas. Son los dirigentes los que tienen que hablar de este tema. Pero lo que espero es que la llegada de Rubén Castro sea positiva para el equipo.

- Cambiar Swansea por Sevilla imagino que no le habrá costado mucho, ¿no?

- Estoy superadaptado. Disfrutar de este sol y de estas temperaturas es algo envidiable para mucha gente. Te lo digo yo que llevo cuatro años viendo semanas sin parar de llover. Estoy disfrutando muchísimo y la ciudad es preciosa para comer, para disfrutar con la pareja y con los compañeros, y estamos muy contentos.

- Y para terminar, ¿ha encontrado algún rival a su altura para la ´Play´?

- De momento, nadie me hace sombra, pero sí que es verdad que Víctor Camarasa está ahí, ahí muy cerca.