"Cuando firmé vi la grandeza de este club"

En esta última parte de su entrevista con ESTADIO, Jordi Amat habla de su lado más personal, cómo se encuentra en el Betis, los consejos que le dieron para firmar por el conjunto verdiblanco o el rival más duro que se ha encontrado en el vestuario jugando a la 'Play'.

- En lo personal, ¿satisfecho con su participación?

- Creo que está siendo muy positiva. Estoy contento, sabía que venía a competir, que no tenía el puesto asegurado, venía a aprovechar los minutos. Hemos tenido partidos muy buenos, de puntos estamos muy bien, algo que es muy positivo para todos, y eso está creando esa confianza de jugar un buen fútbol y defender este Betis que queremos que esté lo más alto posible.

- Pese a su juventud, usted es todo un veterano ya curtido en mil batallas. Cuando se presentó la oportunidad del Betis, ¿por qué lo eligió?

- No lo dudé. Sí que es verdad que el Betis llevaba un tiempo preguntando, así que cuando tuve un poco de libertad para poder elegir no tuve ninguna duda: por la afición, por los 50.000 socios, por los 3.000 que hay fuera en cada partido. Y porque el Betis es un equipo muy grande, que se ve en toda España, en toda Europa. Cuando sonó que podía firmar por el Betis, me llegaron miles de Whatsapp de amigos y compañeros que me decían que el Real Betis era algo especial. Me deseaban lo mejor y ahí también vi la grandeza de este club.

- Cierto. Ha compartido vestuario con muchos exbéticos...

- Sí, con Cañas, con Pozuelo, con Sergio García, Verdú, Javi López... Me hablaron tantos que seguro que se me olvida alguno. El trato siempre ha sido espectacular y me he sentido como en casa.

- ¿Algún mensaje especial que recuerde?

- Sergio García. Sergio García tenía un recuerdo superbonito del Betis y, sobre todo, Cañas, que es muy, muy bético. Me dijo que era un club muy especial y me dijo que si tenía la oportunidad de ir, que fuera sí o sí. Fueron mensajes que me ayudaron a decidir, porque son amigos con los que he compartido vestuario y, que te digan eso ellos que te conocen, dice mucho.

- Y cuando llegó, ¿se cumplieron las expectativas?

- Desde el momento que llegué al aeropuerto, lo noté. Luego, por ejemplo, en el amistoso contra el Écija, casi 14.000 personas. Eso no se ve en ninguna parte. Esto es el Betis. Con eso te lo digo todo.

- Cambiando de tema... Se vive con envidia sana que compañeros como Durmisi o Guardado vayan al Mundial, usted que ha pasado por todas las categorías inferiores de la selección.

- Me alegro un montón por ellos. Es una competición tan bonita... También te da esas ganas y esa ilusión de trabajar para tú estar a mejor nivel y, por qué no, soñar con ir a la selección, donde yo disfruté mucho en las categorías inferiores.

- ¿Ver a Fabián, un hombre de la casa, despuntando, le hace recordar lo que vivió usted hace unos años atrás?

- Me recuerda a mí. Eso es muy bonito. Creas un grupo muy bonito. Yo tengo amigos repartidos por todos los equipos, en el Barcelona, por toda Europa... No pierdes el contacto y el reencuentro es maravilloso. Esto es lo que te da el fútbol. Y, luego, defender la camiseta de España, que también es la hostia.

- Cambiar Swansea por Sevilla imagino que no le habrá costado mucho, ¿no?

- Estoy superadaptado. Disfrutar de este sol y de estas temperaturas es algo envidiable para mucha gente. Te lo digo yo que llevo cuatro años viendo semanas sin parar de llover. Estoy disfrutando muchísimo y la ciudad es preciosa para comer, para disfrutar con la pareja y con los compañeros, y estamos muy contentos.

- Y para terminar, ¿ha encontrado algún rival a su altura para la 'Play'?

- De momento, nadie me hace sombra, pero sí que es verdad que Víctor Camarasa está ahí, ahí muy cerca.