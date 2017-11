Quique echa agua al 'incendio Pau'

El deseado Pau López, con el que el Betis ya ha contactado de cara a la próxima campaña, sigue acaparando todos los focos en el Espanyol por sus reticencias a renovar su contrato, que expira en junio.

El técnico del cuadro perico, Quique Sánchez Flores, fue preguntado ayer por las palabras del director deportivo, Jordi Lardín, en las que deslizaba un ultimátum al portero catalán, al que incluso amenaza con mandarle al banquillo.

"Todos tenemos muy claro el contexto de Pau y no es sólo si renueva o no, es más amplio. Tengo un gran dibujo de la situación y estoy absolutamente tranquilo", afirmó el técnico, que mostró su deseo de que Pau López siga en el Espanyol: "Quiero que estén los mejores y él está entre los mejores. Es una lectura de club más que propia. No queremos perder jugadores, porque esa fue la dinámica de hace un tiempo".

La situación en la portería es polémica, pues Diego López se queja de no jugar. "Debes ponerte en la piel de la gente. Lo primero es el factor humano, luego el deportivo y por último lo que necesita el club", opinó Quique. Lardín, por su parte, intuye que Pau se irá: "Tiene una oferta", dijo a 'As'. "La de Pau es una situación especial. Se ve con ocho meses de contrato y la posibilidad de renovar o de marcharse a otro equipo. Es una renovación difícil, porque el potencial económico que tienen algunos clubes no es el nuestro", agregó el director deportivo del club catalán.